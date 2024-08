Uno scontro tra auto e minivan

Un’auto e un minivan andavano in direzione opposta e si sono scontrati sulla strada statale 113 a Capo d’Orlando. Chi guidava l’auto, un pick up, è rimasto ferito nel pomeriggio. Un 55enne, operaio di Sant’Agata di Militello, che è stato trasportato in ospedale. Ma l’uomo è poi morto proprio nell’ospedale di Sant’Agata.

Sul luogo sono intervenuti polizia locale. carabinieri e Anas.