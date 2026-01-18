Incidente sull’autostrada Messina-Catania, auto si ribalta all’altezza di Alì

Una macchina è finita sullo spartitraffico. Ma non dovrebbe trattarsi di un incidente con conseguenze gravi. Intervento dei vigili del fuoco

Incidente autonomo sulla A18 Messina-Catania. Una macchina è finita oggi pomeriggio sullo spartitraffico e sono arrivate due ambulanze per i soccorsi. L’auto ha interrotto la corsa, ribaltandosi nel tratto poco prima di Alì. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Giardini Naxos ma non dovrebbe trattarsi di un incidente grave. Sono stati i pompieri ad assistere il conducente ferito, affidandolo al personale sanitario.

Cittadini hanno segnalato anche una forte pioggia in autostrada.

Questa la comunicazione dei vigili del fuoco: “Questo pomeriggio, intorno alle ore 16, il Comando di Messina è intervenuto per un incidente stradale autonomo avvenuto sull’autostrada A18, al km 17 in direzione Catania.La squadra del Distaccamento di Letojanni, giunta tempestivamente con auto pompa serbatoio e pick-up dotato di modulo attrezzato, ha prestato assistenza all’unico occupante della vettura ribaltata, affidandolo al personale sanitario intervenuto sul posto con ambulanza. È intervenuto anche il carroattrezzi per la rimozione del mezzo. Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 19”.