Domani scuole chiuse a Messina con allerta rossa

La decisione del Comune con ordinanza del sindaco Basile, in vista del maltempo e mareggiate. Chiusura pure di tutti i cimiteri, delle ville e degli impianti sportivi comunali

MESSINA – Domani allerta rossa nella Sicilia nord orientale, ovvero nel Messinese e Catanese. E, per lunedì 19 gennaio, si è decisa a Messina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville comunali e dei cimiteri. Il sindaco Federico Basile ha firmato l’ordinanza. In base al bollettino del Dipartimento regionale della protezione civile, si è deciso così per evitare pericoli. E così hanno deciso anche i primi cittadini della zona jonica e di altre zone del Messinese.

Si tratta di un “provvedimento precauzionale per la tutela della sicurezza della cittadinanza in relazione alle avverse condizioni meteo-marine previste”.

Il sindaco ha firmato l’ordinanza sindacale n. 10 del 18 gennaio 2026, con la quale dispone, “per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ivi compresi scuole dell’infanzia e asili nido, nonché di tutte le strutture educative ed assistenziali, a gestione diretta e indiretta. L’ordinanza prevede inoltre la chiusura di tutti i cimiteri comunali, delle ville comunali e degli impianti sportivi comunali“.

“Una scelta di prudenza per limitare gli spostamenti verso la zona ionica”

Il tutto “in coerenza con l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), che sarà attivo dalle 8 di domani 19 gennaio per monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione e coordinare ogni eventuale intervento, con la piena operatività del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile e le associazioni di volontariato. Il Coc sarà impegnato nelle attività di monitoraggio del territorio e di supporto alla popolazione”. E, in questo contesto, “l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure preventive e cautelative, finalizzate alla riduzione dei rischi per la popolazione”.

Il sindaco di Messina e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli mettono in evidenza: “Il provvedimento è adottato nonostante, allo stato attuale, per la città di Messina non siano previste condizioni meteorologiche estreme o criticità significative. La scelta nasce dall’esigenza di tutelare l’incolumità di studenti, famiglie, personale scolastico e pendolari, riducendo al minimo gli spostamenti dalla fascia tirrenica verso la zona ionica della provincia, dove sono invece attesi fenomeni meteo avversi più intensi, con forti precipitazioni, venti di burrasca e mareggiate. Si tratta pertanto di una misura di prudenza, finalizzata a prevenire potenziali disagi alla viabilità e a limitare i rischi connessi agli spostamenti non indispensabili, in un contesto meteorologico complessivamente caratterizzato da elementi di criticità”.

Occhi puntati sulla giornata di martedì 20 gennaio

“Per la giornata di martedì 20 gennaio l’amministrazione comunale – continuano il sindaco e l’assessore – si riserva di fornire tempestivi aggiornamenti, sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle indicazioni degli organi competenti, in particolare della Protezione Civile regionale e dei meteorologi comunali. Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non strettamente necessari, di prestare la massima attenzione lungo le principali arterie di collegamento con la fascia ionica e di mantenersi costantemente informata attraverso i canali ufficiali del Comune di Messina. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati”.

L’attivazione del Coc

In vista delle mareggiate e del maltempo in arrivo, il sindaco, come abbiamo evidenziato, ha disposto pure l’attivazione del Coc, per “fronteggiare eventuali criticità sul territorio comunale”. La decisione scaturisce dalle previsioni meteorologiche comunicate dall’esperto meteorologo comunale, Daniele Ingemi, che indicano, già dalla serata del 19 e per la giornata del 20 gennaio, “la possibilità di forti mareggiate di scirocco lungo le coste ioniche, accompagnate da raffiche di vento intense tali da amplificare il fenomeno”.

Come l’esperto ha rilevato in anticipo su Tempostretto, la città di Messina sarà meno coinvolta rispetto alla zona ionica. Scrive Ingemi: “Dalla serata di lunedì si andrà ad innescare quella fitta compressione delle isobare che innescherà i venti di burrasca forte / tempesta attesi fra lunedì 19 e martedì 20, soprattutto fra Calabria e Sicilia. I settori ionici sono quelli maggiormente coinvolti dal vento a 100 km/h e dalle onde davvero giganti. L’area dello Stretto, visto la componente più orientale, sarà più riparata dall’Aspromonte, soprattutto la costa della zona Nord di Messina, dal porto fino a Faro, e la fascia tirrenica. Mentre la zona sud, essendo molto più aperta, riceverà, già lunedì pomeriggio, raffiche molto forti, anche sopra gli 80-90 km/h nell’area di Giampilieri. Questa burrasca, con raffiche di tempesta sulla costa ionica, dovrebbe perdurare fino a buona parte dì martedì 20 gennaio, per poi andare progressivamente a calmarsi. Ma il passaggio non sarà indolore”.

Il bollettino del Dipartimento regionale di protezione civile

In base al Dipartimento regionale di protezione civile, nel bollettino, si prevedono per “24-36 ore venti di burrasca nel Messinese e nel Catanese, raffiche di tempesta, forti mareggiate sulle coste, esposte precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio soprattutto su zone orientali e meridionali”. E “quantitativi cumulati molto elevati, fenomeni con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e grandinate”.

