Allerta meteo a Messina, lunedì chiusura delle isole ecologiche

Messina Servizi comunica la disposizione dopo l'ordinanza del Comune che riguarda scuole e strutture comunali

MESSINA – Allerta rossa nel Messinese e lunedì chiusura delle scuole. Messinaservizi Bene Comune informa che, “in coerenza con il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale a seguito dell’allerta meteo, che prevede per la giornata di domani la chiusura di scuole, ville comunali, cimiteri e impianti sportivi comunali, resteranno chiuse anche le isole ecologiche cittadine”.

“La decisione è assunta in via strettamente precauzionale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli utenti e del personale ed evitare spostamenti non indispensabili in un contesto meteorologico caratterizzato da condizioni avverse. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società”, fa sapere Messina Servizi.

