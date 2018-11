Tamponamento a catena sul lungomare di S. Teresa, 37enne in ospedale

S. TERESA. Una donna di 37 anni è rimasta ferita in seguito ad un tamponamento a catena verificatosi oggi intorno alle 13 sul lungomare di S. Teresa di Riva nei pressi di via del Gambero. La signora, di S. Teresa (F. C. le iniziali) era alla guida di un Citroen C3 e procedeva in direzione Messina quando per cause in corso di accertamento al vaglio della Polizia municipale, la sua auto sarebbe stata tamponata da un furgone Iveco Daily andando a sua volta a sbattere contro la Fiat Punto che la precedeva, ferma all’altezza delle strisce pedonali. La 37enne alla guida della Citroen è stata soccorsa dai sanitari del 118 per un trauma seguito al colpo di frusta e trasportata al Policlinico di Messina.