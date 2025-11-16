 Incidente tra Santo Stefano Camastra e Reitano, muore motociclista 38enne palermitano

Incidente tra Santo Stefano Camastra e Reitano, muore motociclista 38enne palermitano

Redazione

Incidente tra Santo Stefano Camastra e Reitano, muore motociclista 38enne palermitano

domenica 16 Novembre 2025 - 22:51

Lo scontro sulla strada statale 117, che collega il Comune nebroideo a Santo Stefano Camastra

Incidente mortale lungo la Strada Statale 117 che collega Santo Stefano di Camastra a Reitano.

L’episodio si è verificato intorno alle 11, nella zona del viadotto Colonna, in territorio di Reitano. A perdere la vita un uomo di 38 anni, originario del Palermitano.

Il centauro era alla guida della sua moto quando è avvenuta una violenta collisione con una macchina. Al volante del veicolo si trovava una conducente di Mistretta. L’urto si è rivelato mortale per il motociclista.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118. Data la gravità della situazione, è stato allertato anche l’elisoccorso. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il 38enne è spirato sul luogo dell’incidente pochi istanti dopo lo scontro.

I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Il mezzo a due ruote è stato recuperato e messo a disposizione delle indagini.

