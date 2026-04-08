Incidenti pediatrici, giornata di prevenzione a Lipari

l'11 aprile l'iniziativa del Policlinico di Messina destinato alle isole minori siciliane

Il prossimo 11 aprile Lipari diventa una tappa importante per la prevenzione pediatrica. Sbarca infatti a Lipari un progetto itinerante che trasforma l’isolamento in resilienza, portando la sicurezza in diverse zone territoriali e disagiate fino alle isole minori della Sicilia.

E’ questo lo spirito del progetto formativo “Dalla rotta di Ulisse alla via Francigena corsi di prevenzione di incidenti pediatrici per tutta la Sicilia”, promosso dal Policlinico di Messina Gaetano Martino che con i suoi professionisti è in prima linea per far sì che un numero sempre più elevato di persone siano nelle condizioni di conoscere e prevenire incidenti domestici, e non solo. L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025: il progetto “Prevenzione degli incidenti in età pediatrica 0-18 anni”. Il corso “Prevenzione pediatrica 0 – 18 anni” vuole consegnare ai cittadini eoliani gli strumenti adatti a prevenire incidenti come avvelenamenti, intossicazioni, cadute, folgorazioni, traumi e norme di sicurezza in viaggio, ustioni, annegamenti, ingestione ed inalazione di corpi estranei per diminuire l’accesso dei bambini ai pronto soccorso e a intervenire in caso di necessità.

Le Isole Eolie, sono perle di bellezza, ma i suoi cittadini sanno che devono affrontare la sfida della distanza; in un arcipelago dove i collegamenti sono legati all’umore del Tirreno, la parola “sicurezza” diventa un impegno collettivo. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che si prendono cura dei bambini, in particolare genitori di bambini da 0 a 4 anni, nonni e operatori di scuole dell’infanzia e asili nido

Professionisti ed esperti pediatrici

Il corso si svolgerà dalle 9 alle 17 all’hotel Mea con i coordinatori scientifici del progetto, il dottor Alessandro Arco (direttore Neonatologia e presidente regionale SIMEUP) e il dottor Francesco De Luca (direttore Cardiologia e responsabile della formazione BLSD). Previsto l’intervento di professionisti esperti nel settore sanitario pediatrico: Andrea Rosace istruttore SIMEUP e coordinatore nazionale infermieristico Simeup, Luca Sinardi, Pediatra rianimatore Policlinico di Messina e la dottoressa Sabrina Assenzio Tutor che sono parte integrante del team di lavoro, con le Dottoresse Cristina Trigilia pediatra e istruttrice BLSD SIMEUP e Giulia Lachina specializzanda in pediatria.

L’obiettivo è trasformare ogni cittadino – che sia un genitore, un insegnante, un commerciante o un volontario – in un “moltiplicatore di sicurezza”. “Ha di certo un grande valore – sottolinea il direttore amministrativo Elvira Amata – che la cura da parte dei nostri professionisti si estenda anche al di fuori delle mura ospedaliere con una vocazione orientata alla formazione, proprio partendo da quelle nozioni che alimentano cultura e consapevolezza e che sono in grado di fare la differenza laddove vi fossero pericoli che possono incidere sulla salute dei più piccoli”.

Il corso

Il corso è pensato per chi non indossa il camice ma si trova in prima linea nella vita di tutti i giorni. Nelle isole minori, dove d’estate la popolazione esplode e d’inverno l’isolamento si fa sentire, sapere cosa fare nei primi e decisivi minuti di un’emergenza, può cambiare il finale di una storia. Il corso è completamente gratuito e, per non lasciare nulla al caso, a ogni partecipante verranno distribuiti materiali informativi, e una pocket mask (la mascherina per la rianimazione); inoltre attraverso dei qr code specifici si potrà accedere e scaricare guide pratiche e video tutorial strumenti essenziali per passare dalla teoria alla pratica con consapevolezza e, soprattutto , ad ognuno verrà dato modo di esercitarsi su manichini pediatrici professionali.

I relatori

Non è solo un corso di formazione, è un atto di auto-protezione comunitaria. Casa, scuola, spiaggia: ogni luogo deve diventare un porto sicuro per i nostri ragazzi, dai neonati agli adolescenti. Infatti, all’apertura del corso, vi sarà una breve tavola rotonda a testimonianza dell’interesse comunitario e collettivo al progetto, interverranno: Ada Betto, direttrice UOC Pediatria Milazzo-Lipari, Tito Barbagiovanni pediatra Presidente FIMP Sicilia, Emanuele Carnevale, albergatore, Simona Nigro pediatra di famiglia territoriale , Patrizia Muscolino dirigente scolastica IC Santa Lucia, Tiziana De Luca presidente Soroptimist Lipari Isole Eolie, Felice Mirabito presidente Rotary Club Lipari – arcipelago eoliano, Sabrina Assenzio del Kiwanis club Malta- Acicastello Riviera dei Ciclopi.