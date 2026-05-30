 "MessinainMusica": il patrimonio musicale dell’Ottocento messinese torna sul palco

“MessinainMusica”: il patrimonio musicale dell’Ottocento messinese torna sul palco

Redazione

“MessinainMusica”: il patrimonio musicale dell’Ottocento messinese torna sul palco

sabato 30 Maggio 2026 - 15:00

Appuntamento domenica 31 maggio alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele

MESSINA – La Seconda Edizione del Concorso Musicale Internazionale “MessinaInMusica”, promosso dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e dedicato alla riscoperta delle composizioni dei musicisti messinesi dell’Ottocento, giunge al suo appuntamento conclusivo.

Nel corso della serata si esibiranno alcuni dei concorrenti delle diverse categorie del concorso, che interpreteranno dal vivo i brani presentati alla Commissione e riceveranno il relativo riconoscimento.

A seguire, l’ensemble dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretto dal maestro Michele Amoroso, con la partecipazione del soprano Alessia Merepeza, accompagnerà il pubblico in un percorso tra alcune delle più significative pagine del repertorio classico e operistico, da Mozart a Riccardo Casalaina.


Programma:

W. A. Mozart
Eine kleine Nachtmusik

🎼 R. Casalaina – dall’opera “Antony”
• Preludio III atto
• Aria “Se d’un cherubino”
• Aria “Un dì per lui solo vivevo”

Un appuntamento pensato per valorizzare giovani interpreti e riportare all’ascolto un patrimonio musicale di grande valore storico e culturale.

Data e orario

domenica 31 maggio, ore 18

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

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