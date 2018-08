Scuola Mazzini Gallo, una parte è inagibile. Ma basterebbero interventi minimi

Il plesso di via La Farina è vecchio, così come gli impianti, ma con interventi di modesta entità, si potrebbe accogliere un numero di alunni assai più elevato, consentendo la dismissione degli affitti di altri due plessi. E' quanto ha riferito la dirigente scolastica della Mazzini - Gallo, Maria Ausilia Di Benedetto, al sindaco metropolitano Cateno De Luca, nel corso di un incontro. De Luca ha deciso di mettere a confronto i dipartimenti della Città Metropolitana con quelli del Comune, per procedere a eventuali spostamenti. "Ci sono plessi sottoutilizzati e altri dove la popolazione scolastica è in numero superiore al consentito" - ha detto. Sopralluogo anche all'istituto Jaci, dove il sindaco ha preso l'impegno di riqualificare alcune aule e le scale antincendio.