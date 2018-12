Ultime ore per la rilevazione da Lista del Censimento permanente , che si concluderà domani giovedì 20 dicembre. I dati raccolti contribuiranno a conoscere le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione, ad aggiornare i registri anagrafici, a rilevare la consistenza numerica delle abitazioni e le caratteristiche di quelle occupate (VEDI QUI).

Ad oggi sono stati 2.903 coloro che hanno risposto, pari all’80,62 per cento circa dei soggetti chiamati a partecipare.

Le unità lavorate, quelle comprensive dei questionari da non compilare perché emigrati o deceduti sono l’93,2 per cento del totale. La modalità prevalente di risposta è finora la CAWI (1.142 famiglie), con cui i cittadini senza alcun fastidio hanno potuto ottemperare alla compilazione del questionario comodamente da casa o dall’ufficio senza l’intervento dei rilevatori o degli operatori comunali. Consistente anche l’attività fin qui svolta dai rilevatori con 1.137 questionari compilati a domicilio.

Alta pure la percentuale di coloro che hanno optato per l’innovativa possibilità di compilare il questionario con l’assistenza telefonica degli operatori comunali: 304 famiglie hanno contattato il Centro Comunale di Rilevazione di via Consolato del Mare e 89 sono state invece contattate dal CCR, mentre sono state 132 le famiglie che hanno deciso di recarsi all’ufficio di Censimento per la compilazione del questionario. Sono solo 14 le famiglie che si sono rifiutate di adempiere agli obblighi di risposta da parte di quelle anagrafiche sancito dall’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e s.m.i.. Per queste ultime è stato trasmesso all’Istat l’esito definitivo dell’intervista al fine dell’avvio della procedura sanzionatoria, compresa tra 200 e 2000 euro.

Dallo scorso giovedì 13 dicembre i 33 rilevatori, dipendenti comunali, muniti di tesserino riconoscimento Istat, hanno iniziato l’ultimo giro/tentativo di contatto presso le famiglie non ancora rispondenti (192).

Nel rammentare l’obbligo di risposta alla rilevazione , da Palazzo Zanca invitano i cittadini, per qualsiasi dubbio, chiarimento o informazione, a contattare il Centro comunale di rilevazione, ai numeri telefonici 0907723336, 3300, 3325, 3339 o via mail statistica@comune.messina.it, o recandosi negli uffici del Centro, aperto dal lunedì al venerdì in orario continuato, dalle ore 8 alle 16.30, ed il sabato dalle 8.30 alle 12. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde Istat 800.811.177 o consultando il sito dedicato dell’Istat al link https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.