Nursind: “Buoni pasto obbligatori per gli infermieri che lavorano più di sei ore”

Il sindacato annuncia una nuova vittoria in tributale contro l'Asp di Messina, condannata a risarcire oltre mille buoni pasto

MESSINA – Il sindacato Nursind di Messina annuncia una nuova vittoria in tribunale che sancisce un principio sacrosanto per gli infermieri: per ogni turno di lavoro superiore alle 6 ore gli operatori sanitari hanno diritto al buono pasto. La vertenza ha coinvolto l’Asp di Messina. Il giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Claudia Giovanna Bisignano – fa sapere il sindacato – ha condannato l’azienda a risarcire oltre mille buoni pasto per una serie di periodi lavorativi iniziati sin dal 2016, per un totale di circa 7 mila euro.

Ad assistere l’infermiere sono stati gli avvocati Salvatore Lincoln e Francesca Ferro. Ancora una volta è emerso che il contratto del comparto sanità il lavoratore dia diritto alla consumazione del pasto ogni qual volta la prestazione di lavoro eccede le sei ore.