India, cosa vedere e fare. E quando andare

Redazionale – L’India cosa vedere in questo vasto Paese che è il settimo al mondo per estensione e il secondo più popoloso dopo la Cina? Con una storia millenaria che abbraccia oltre 5.000 anni e una costa che si estende per ben 7.517 km, l’India offre un patrimonio culturale e paesaggistico di straordinaria ricchezza.

Viaggiare in India significa immergersi in un mosaico di esperienze uniche: dal maestoso Taj Mahal, riconosciuto come una delle nuove Sette Meraviglie del Mondo, alle acque sacre del potente fiume Gange che scorre per 2.500 km. Infatti, il famoso Triangolo d’Oro, che comprende Delhi, Jaipur e Agra, rappresenta l’itinerario più popolare per chi visita il paese per la prima volta. Inoltre, città come Varanasi, considerata dagli Induisti il punto d’accesso per il mondo divino, o Udaipur, ritenuta la più romantica dell’India, aggiungono fascino a qualsiasi viaggio in questa terra di contrasti.

Nel nostro articolo, vi guideremo alla scoperta delle meraviglie indiane, dal nord spirituale al sud tropicale, dai deserti del Rajasthan alle backwaters del Kerala, svelando anche i periodi migliori per visitare le diverse regioni e le esperienze più autentiche da vivere.

1. Quando andare in India: clima e stagioni

Pianificare i Viaggi India richiede una comprensione approfondita del clima, che varia notevolmente da regione a regione. Questa terra di contrasti offre un’incredibile varietà di paesaggi e temperature, influenzati principalmente dalle montagne dell’Himalaya a nord e dal deserto del Thar a ovest, che creano una barriera naturale contro i venti freddi provenienti dall’Asia centrale.

Clima del nord e del sud a confronto

L’India presenta una straordinaria diversità climatica che spazia dal tropicale al sud fino al temperato e alpino al nord. Nelle regioni settentrionali, specialmente nell’Himalaya, l’inverno può essere particolarmente rigido tra dicembre e gennaio, con temperature che oscillano tra i 10-15°C nelle zone nord-occidentali. A Delhi, le temperature invernali variano tra i 16-21°C di giorno, mentre di notte possono scendere fino a 2-8°C.

D’altra parte, il sud dell’India mantiene un clima più mite durante tutto l’anno. Le aree costiere meridionali godono di temperature tra i 25-30°C anche nei mesi invernali, mentre nel Kerala e Tamil Nadu le temperature oscillano piacevolmente tra 20°C e 32°C da novembre a marzo.

Le tre stagioni principali: secca, calda, monsonica

Il Dipartimento meteorologico dell’India suddivide l’anno in quattro stagioni, che possono essere semplificate in tre principali:

Stagione secca/inverno (novembre-marzo): Caratterizzata da temperature miti e piacevoli, con cieli generalmente limpidi e clima secco. Questo periodo rappresenta l’alta stagione turistica. Stagione calda/estate (aprile-giugno): Le temperature si alzano vertiginosamente, raggiungendo i 40°C nell’entroterra con picchi fino a 45°C in alcune zone. Durante l’ondata di caldo del maggio 2016, a Phalodi è stato registrato il record nazionale di 51°C. Stagione monsonica (giugno-settembre): Dominata dal monsone estivo che attraversa lentamente tutto il paese. Questo periodo è caratterizzato da piogge abbondanti e umidità elevata, che rendono l’ambiente verde e lussureggiante. I monsoni forniscono oltre l’80% delle precipitazioni annuali in India.

Inoltre, alcune regioni sperimentano una stagione post-monsonica (ottobre-novembre) in cui le piogge diminuiscono progressivamente e il clima diventa più gradevole.

Mesi migliori per viaggiare in India

Il periodo ottimale per visitare gran parte dell’India è da novembre a marzo, quando il clima è più mite e piacevole. Tuttavia, visto che l’India è un paese gigantesco, è consigliabile adattare le date del viaggio in base alla regione che si prevede di visitare:

Nord India (Delhi, Agra, Jaipur): Ideale da ottobre a marzo, con febbraio e marzo particolarmente eccellenti per visitare il Triangolo d’Oro.

Kerala e Tamil Nadu: Mostrano il loro lato migliore tra novembre e marzo, con temperature tra 20-32°C.

Goa: Gennaio e febbraio rappresentano il periodo d’oro, con temperature diurne di 28-32°C e notti piacevolmente fresche.

Ladakh (estremo nord): Essendo poco influenzato dai monsoni, è visitabile da giugno ad agosto.

Rajasthan: Dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi migliori per esplorare questa regione.

Da evitare assolutamente il periodo tra giugno e settembre nella maggior parte delle regioni, quando i monsoni colpiscono violentemente portando piogge torrenziali.

Eventi e festival da non perdere

L’India è una terra di feste; quasi ogni giorno dell’anno, in qualche parte della nazione, si celebrano eventi in onore di divinità, santi, profeti e guru. Ecco alcuni dei più importanti:

Holi: Celebrato alla fine dell’inverno (14 marzo 2025), è noto come il Festival dei Colori. Durante l’Holi, le persone si riversano in strada per sfidarsi in battaglie a suon di colori, celebrando la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera.

Diwali: La “Festa delle Luci” (21 ottobre 2025) simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre. Le città si trasformano in un mare di luci con migliaia di lampade tradizionali che adornano case e templi.

Ganesh Chaturthi: Gli induisti festeggiano con grande vivacità la nascita di Ganesh, il dio dalla testa di elefante. Statue di argilla vengono portate in processione per le strade prima di essere immerse nelle acque dei fiumi o nel mare.

Pianificare il viaggio in concomitanza con questi festival renderà la vostra esperienza in India ancora più memorabile e autentica.

2. Le regioni da visitare: nord, sud e centro

Viaggiare attraverso le diverse regioni dell’India significa scoprire mondi completamente differenti, ciascuno con un proprio carattere distintivo e fascino unico. Questo straordinario paese offre infinite possibilità di esplorazione, dalle vette himalayane alle spiagge tropicali del sud, passando per i deserti dorati del Rajasthan.

Nord India: spiritualità e storia

Il Nord dell’India è una terra dove spiritualità e storia si intrecciano in modo affascinante. Varanasi, considerata una delle città più antiche del mondo (risalente all’XI secolo a.C.), rappresenta il cuore spirituale dell’induismo con oltre 2.000 templi nascosti tra le sue vie intricate. Qui, lungo le rive del sacro fiume Gange, si svolgono quotidianamente cerimonie suggestive come la Ganga Aarti, un rituale che attira folle di viaggiatori e pellegrini.

Ad Amritsar si trova il magnifico Tempio d’Oro, il santuario più sacro della religione sikh, fondato nel 1577 dall’imperatore Akbar. La struttura sembra galleggiare sull’acqua, creando un effetto visivo di straordinaria bellezza.

Rishikesh, considerata la “Porta d’Ingresso dell’Himalaya”, è famosa come capitale mondiale dello yoga. Bagnata dal Gange e benedetta da Vishnu, è una meta ideale per chi cerca un’esperienza di meditazione autentica, con regole indù strettamente osservate che vietano la vendita di carne e alcool.

Sud India: natura tropicale e templi

Il Sud dell’India mostra un volto completamente diverso del paese, con paesaggi tropicali rigogliosi, architettura dravidica e una cultura distintiva. A differenza del nord, il sud si caratterizza per una storia diversa da quella ariana, una lingua totalmente differente e non indoeuropea, con una letteratura e una poesia a sé stanti.

Arte, architettura, musica e religione mostrano qui peculiarità uniche: mentre il nord offre un misto di arte induista legata ai culti vishnuiti mischiata con l’influenza persiana, nel profondo sud troviamo gli antichi templi in stile chola, barocchi nei loro infiniti colori e nella loro sovrabbondanza di divinità soprattutto shivaiste di antica tradizione locale.

In questa parte dell’India, le regioni principali da esplorare sono il Kerala, con le sue backwaters e spiagge, e il Tamil Nadu, ricco di templi monumentali e antica cultura dravidica.

Rajasthan: palazzi, deserti e città colorate

Il Rajasthan, confinante con il Pakistan, è una delle regioni più affascinanti dell’India e la meta ideale per un primo viaggio nel paese. Conosciuto come la “Terra dei Colori”, ogni importante città rajasthani è associata a una tonalità che ne riflette l’anima e la storia:

Jaipur , la città rosa: Deve il suo soprannome ai palazzi dipinti in tonalità salmone-rosa in occasione della visita del Principe Alberto nel 1876. Da non perdere l’Hawa Mahal (Palazzo dei Venti) e l’impressionante Amber Fort.

, la città rosa: Deve il suo soprannome ai palazzi dipinti in tonalità salmone-rosa in occasione della visita del Principe Alberto nel 1876. Da non perdere l’Hawa Mahal (Palazzo dei Venti) e l’impressionante Amber Fort. Jodhpur , la città blu: Famosa per le case dipinte di blu, colore associato ai Bramini, la casta più alta dell’induismo. Il modo migliore per ammirare il panorama blu è dalla maestosa fortezza di Mehrangarh.

, la città blu: Famosa per le case dipinte di blu, colore associato ai Bramini, la casta più alta dell’induismo. Il modo migliore per ammirare il panorama blu è dalla maestosa fortezza di Mehrangarh. Udaipur, la città bianca: Conosciuta anche come la “Venezia d’Oriente” per i suoi sette laghi artificiali. Il City Palace, magnifico complesso architettonico che si affaccia sul lago Pichola, rappresenta il cuore della città.

la città bianca: Conosciuta anche come la “Venezia d’Oriente” per i suoi sette laghi artificiali. Il City Palace, magnifico complesso architettonico che si affaccia sul lago Pichola, rappresenta il cuore della città. Jaisalmer, la città d’oro: Nel cuore del deserto del Thar, deve il suo soprannome alla magnifica fortezza che si erge su una collina, costruita in pietra arenaria locale lavorata a mano.

Kerala: backwaters e relax

Il Kerala, affettuosamente chiamato “il Paese di Dio”, è uno degli stati più belli dell’India, con una vasta costa orlata di palme da cocco e un’impressionante biodiversità. Incluso nella lista del National Geographic Traveller delle “50 Places of a Lifetime”, il Kerala affascina con il suo clima equilibrato, oltre 50 spiagge serene e piantagioni di tè e spezie.

Ma ciò che rende davvero unico il Kerala è la sua estesa rete di canali e lagune, note come “backwaters”. Questi 900 km di canali che costeggiano il litorale e penetrano nell’entroterra erano un tempo le ‘autostrade’ della regione. Oggi, esplorare questi percorsi d’acqua a bordo delle tipiche “houseboat” (kettuvallam) rappresenta un’esperienza imperdibile, scivolando lentamente tra canali orlati di palme e villaggi tradizionali.

Tra le località più importanti troviamo Alleppey, soprannominata “Venezia dell’Est”, Kochi, con il suo passato coloniale e le tradizionali reti da pesca cinesi, e Munnar con le sue verdi piantagioni di tè.

3. Le città imperdibili dell’India

Esplorare le città indiane significa addentrarsi in un caleidoscopio di sensazioni, dove antiche tradizioni convivono con la modernità più frenetica. Ogni metropoli racconta una storia diversa, offrendo un’esperienza unica e affascinante per chi desidera scoprire l’essenza più autentica dell’India.

Delhi: tra antico e moderno

La capitale indiana è una città dai due volti, divisa tra Old Delhi, con i suoi stretti vicoli e bazar traboccanti di profumi e colori, e New Delhi, pianificata dagli inglesi con ampi viali alberati. Nella parte antica, il Forte Rosso e la Jama Masjid (la più grande moschea dell’India) testimoniano lo splendore dell’era Mughal. Nel contrasto, New Delhi mostra il suo carattere contemporaneo con il maestoso Rashtrapati Bhavan (residenza presidenziale) e l’India Gate, monumento commemorativo ai soldati indiani caduti nella Prima Guerra Mondiale.

Il Qutub Minar, con i suoi 73 metri, rappresenta invece un capolavoro dell’architettura indo-islamica e il minareto in pietra più alto dell’India. Non meno affascinante è il complesso del Tempio del Loto, edificio dall’incredibile design moderno ispirato al fiore di loto, simbolo di pace e purezza.

Agra: il Taj Mahal e il Forte Rosso

Ad Agra, città nell’Uttar Pradesh a circa 200 km da Delhi, si trova una delle meraviglie più celebri al mondo: il Taj Mahal. Questo mausoleo in marmo bianco, costruito dall’imperatore Shah Jahan per l’amata moglie Mumtaz Mahal, rappresenta il culmine dell’architettura Mughal. La struttura, realizzata da 20.000 artigiani nell’arco di 22 anni (1632-1653), cambia colore durante la giornata, passando da un rosa tenue all’alba a un bianco abbagliante a mezzogiorno fino all’oro al tramonto.

Poco distante sorge il Forte Rosso di Agra, altra meraviglia architettonica che fu la residenza principale degli imperatori della dinastia Mughal fino al 1638. La fortezza racchiude al suo interno palazzi, moschee e giardini di straordinaria bellezza.

Jaipur: la città rosa

Capitale del Rajasthan, Jaipur deve il suo soprannome ai palazzi di arenaria rosa che caratterizzano il centro storico. Fondata nel 1727 dal maharaja Jai Singh II, la città fu progettata seguendo i principi del Vastu Shastra (l’antica scienza indiana dell’architettura).

Tra le attrazioni principali spicca l’Hawa Mahal, il “Palazzo dei Venti”, una facciata di straordinaria bellezza con 953 piccole finestre finemente decorate che permettevano alle donne della famiglia reale di osservare la vita cittadina senza essere viste. Altrettanto impressionante è il City Palace, ancora parzialmente abitato dalla famiglia reale, e il Jantar Mantar, un osservatorio astronomico del XVIII secolo.

Varanasi: la città sacra sul Gange

Varanasi, una delle città abitate più antiche del mondo, è il cuore pulsante dell’induismo. Ogni giorno, all’alba e al tramonto, migliaia di pellegrini si immergono nelle acque sacre del Gange per purificarsi dai peccati, mentre i ghat (scalinate che scendono verso il fiume) ospitano suggestive cerimonie con fuoco e incensi.

Percorrendo gli stretti vicoli della città vecchia si scoprono oltre 2.000 templi, tra cui il Kashi Vishwanath dedicato a Shiva, e botteghe artigiane dove si producono i preziosi broccati di seta per cui Varanasi è famosa in tutto il mondo.

Mumbai: metropoli e Bollywood

Mumbai, la capitale finanziaria dell’India, è una città di estremi dove grattacieli ultramoderni si ergono accanto a baraccopoli. Simbolo della città è il Gateway of India, imponente arco di basalto costruito per commemorare la visita di re Giorgio V e della regina Mary nel 1911.

Come capitale dell’industria cinematografica indiana, Mumbai ospita gli studi di Bollywood, che producono ogni anno centinaia di film visti da miliardi di spettatori. La vivace vita notturna, le spiagge come Juhu e Chowpatty, e i mercati come Crawford Market rendono questa metropoli un’esperienza indimenticabile.

4. Cosa fare in India: esperienze autentiche

L’essenza autentica dell’India si rivela attraverso esperienze che coinvolgono tutti i sensi, creando ricordi indimenticabili che vanno oltre i monumenti e i paesaggi. Immergersi nella cultura locale permette di scoprire l’anima più profonda di questo affascinante paese.

Partecipare a un festival tradizionale

I festival indiani offrono un’opportunità unica per vivere l’energia e la spiritualità del paese. L’Holi, celebrato a marzo, trasforma le città in un caleidoscopio di colori dove persone di ogni casta si uniscono in battaglie di polveri colorate, simboleggiando la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera. Particolarmente suggestive sono le celebrazioni a Vrindavan e Mathura.

Il Diwali, la “Festa delle Luci”, illumina l’India con migliaia di lampade e candele, creando un’atmosfera magica soprattutto a Jaipur e Varanasi. Per un’esperienza completamente diversa, il Thrissur Pooram in Kerala offre l’impressionante spettacolo di oltre 50 elefanti adornati accompagnati da musica ritmica e spettacoli pirotecnici.

Fare yoga o meditazione in un ashram

La pratica dello yoga nella sua terra d’origine rappresenta un’esperienza trasformativa. A Rishikesh, conosciuta come la “capitale mondiale dello yoga”, è possibile partecipare a lezioni all’alba sulle rive del Gange. Gli ashram offrono programmi che combinano yoga, meditazione e filosofia vedica, permettendo un’immersione totale nella spiritualità indiana.

All’Arhanta Yoga Ashram, situato vicino a Khajuraho, la giornata inizia con meditazione e pranayama, seguendo il tradizionale sistema “Gurukula”. L’esperienza ashram, sebbene spartana, offre un ambiente ideale per concentrarsi sulla propria crescita spirituale, lontano dal trambusto quotidiano.

Assaggiare la cucina locale

La gastronomia indiana varia notevolmente da regione a regione. Al nord prevalgono ricette di carne cotte nel forno tandoori, come il famoso pollo tandoori, mentre il sud è prevalentemente vegetariano con un uso abbondante di spezie.

Il pane occupa un posto d’onore sulle tavole indiane: dal naan, cotto nel tandoor, al chapati, non lievitato e preparato sulla tawa. Da non perdere i samosa, triangoli di pasta ripieni e fritti, e i dosa, simili a piadine farcite con patate e lenticchie.

Fare un safari in un parco nazionale

L’India ospita oltre 100 parchi nazionali e 15 riserve di biodiversità, offrendo esperienze naturalistiche straordinarie. Il Ranthambore National Park nel Rajasthan è particolarmente popolare per avvistare tigri e leopardi, mentre il Kaziranga National Park nell’Assam ospita i due terzi della popolazione mondiale di rinoceronti indiani.

Navigare nei backwaters del Kerala

Le backwaters del Kerala, una rete di canali e lagune salmastre che si estende per 900 km parallela alla costa del Mar Arabico, rappresentano un mondo dove il tempo scorre lentamente. Navigare a bordo delle tradizionali houseboat (kettuvallam), originariamente usate per trasportare riso e spezie, offre un’esperienza unica per ammirare villaggi, risaie e una ricca avifauna.

L’escursione tipica dura una giornata e molti viaggiatori scelgono di pernottare nelle houseboat, dotate di ogni comfort, per godere appieno dell’atmosfera magica di questo ecosistema unico.