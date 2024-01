Inglese circola a Taormina con targhe contraffatte, denunciato dalla Polizia locale

Il pick up è stato sequestrato, a segnalarlo è stato un ausiliario dell'Asm

TAORMINA – E’ stato un ausiliare del traffico dell’Asm a segnalare alle autorità locali la presenza di uno strano pickup con targhe straniere contraffatte nel centro storico di Taormia. Il veicolo circolava da giorni nel territorio, violando le norme sulla circolazione stradale.

Grazie alla pronta segnalazione del giovane ausiliare, una pattuglia della Polizia locale è riuscita ad intercettare e bloccare il veicolo in prossimità degli svincoli autostradali. Gli accertamenti successivi, condotti sotto la supervisione del comandante Daniele Lo Presti, hanno rivelato che il veicolo aveva targhe autocostruite con una sequenza letterale di fantasia (Anto Wow). Inoltre, il conducente, cittadino inglese residente in Italia da oltre un anno, è stato trovato in possesso di una patente di guida estera non convertita.

Gli operatori della Polizia locale hanno proceduto al sequestro delle targhe per la commessa violazione dei reati di falso materiale, deferendo in stato di libertà il cittadino inglese per il medesimo reato. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, e la patente di guida è stata ritirata per essere inoltrata alla prefettura locale. Inoltre, è stata comminata al conducente una sanzione amministrativa complessiva di 171 euro, con il pagamento entro 5 giorni.