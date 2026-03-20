La Messana ospita il Palazzolo per la prima casalinga del Cosimini bis

A quattro giornate dalla fine della stagione, la gara può essere decisiva per l'obiettivo dei playoff

MESSINA – Alle ore 14:30 di sabato l’anticipo della ventisettesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia, che vedrà Messana e Palazzolo protagonisti sul sintetico del “Sorbello Stadium” di Bisconte.

Si torna al punto in cui si era interrotta la storia che lega il tecnico Giuseppe Cosimini alla società giallorossa, uscita vincitrice dalla trasferta del turno d’andata con un 1-2 in rimonta, grazie alla provvidenziale rete in extremis su punizione del capitano Antonio Cannavò, autore di una doppietta. Era il 30 novembre 2025 e la squadra aveva centrato il secondo successo consecutivo, dopo quello tra le mura amiche contro la Polisportiva Gioiosa per 3-2. Malgrado ciò, a distanza di soli due giorni, arriva l’inaspettato esonero e nelle settimane successive, con Antonio Venuto in panchina, la media punti della Messana si abbassa notevolmente.

Nel frattempo, il Palazzolo, che si trovava in fondo alla classifica con il minor numero di reti segnate, solo 7, ha mostrato netti miglioramenti nel possesso palla e in fase di tiro. Fondamentali per la risalita anche il lavoro svolto dalla dirigenza e l’impatto degli acquisti arrivati nel mercato invernale, tra cui il veterano della categoria Stefano Frittitta, attaccante proveniente dal Melilli. Ad oggi, il rendimento dei gialloverdi è senza dubbio quello di una squadra che fa tutto il possibile per evitare la retrocessione e assicurarsi quanto meno i playout. Infatti, avendo collezionato 20 punti ex aequo con il Rosmarino, 9 in più rispetto alla Leonfortese, il rischio di scendere direttamente in Promozione Sicilia pare ormai ridotto al minimo.

A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, la gara ormai imminente può essere decisiva per il raggiungimento degli obiettivi di entrambe le formazioni coinvolte, ragion per cui Cosimini richiede ai propri giocatori di non sottovalutare gli sfidanti e concentrarsi al massimo, soprattutto nell’ostacolare le iniziative in contropiede: «Adesso tutte le partite sono difficili, ma noi il Palazzolo lo conosciamo già. Quella dell’andata è stata la mia ultima partita prima dell’esonero e lì ce l’eravamo vista brutta, perché eravamo passati in svantaggio, ma poi abbiamo recuperato e Cannavò ci ha dato la vittoria al 94’. Loro se la stanno giocando bene contro chiunque e domani di sicuro saranno maggiormente motivati a vincere contro di noi, perché si devono salvare. Per noi, invece, la vittoria è fondamentale per accedere ai playoff e raggiungere il miglior piazzamento possibile. Manca da otto turni, perciò ora ci dobbiamo credere, siamo uniti. Il Palazzolo fa dell’agonismo la principale caratteristica del suo gioco e mi aspetto una partita dove si chiuderà in difesa per poi improvvisamente ripartire e farci male, ma noi dobbiamo ritrovare la nostra marcia.»

Già nella scorsa settimana, a Gioiosa Marea, nonostante lo sfortunato svantaggio iniziale su punizione di El Ghailani, la Messana ha dimostrato di saper reagire anche nei momenti più critici, mediante una tattica basata sullo sfondamento ostinato dalle fasce, che ha consentito a Cannavò di sfruttare le proprie abilità aeree e di sbloccarsi da un periodo di astinenza da reti, il che è indice di un miglior approccio in campo dal punto di vista non solo della tecnica, ma anche della mentalità.

A detta del tecnico, dalle ultime sedute di allenamento continuano a emergere segnali positivi sotto tale aspetto: «I ragazzi sono preparati perché mentalmente vogliamo la vittoria a tutti i costi. Siamo carichi e non vediamo l’ora che arrivi domani, com’è stato prima della trasferta a Gioiosa, dove abbiamo fatto secondo me una grandissima partita. Non sarà semplice da affrontare per una squadra che è abituata a vincere, ma paradossalmente non lo fa da otto giornate, ma si sono già visti dei segnali importanti e non avevo dubbi.»

Intanto, anche in vista di questa giornata, resta alto il numero degli assenti dall’elenco dei convocati, a causa della squalifica di Gazzè per somma di ammonizioni, oltre che degli infortuni di Tricamo, Sciotto, Bonasera, Gargiulo e Catalfamo. Tornano invece a disposizione Pannitteri e Bona, ristabiliti dopo l’influenza, e Mazzola, precedentemente squalificato. Aggregati dalle giovanili gli attaccanti Francesco Viscuso e Salvatore Lombardo, entrambi classe 2009.

Dato il numero ridotto di centrocampisti a disposizione, l’undici titolare di Cosimini potrebbe essere disposto secondo un 3-4-3, con Rizzo sulla linea difensiva davanti alla porta di Ferrara, affiancato da Della Guardia e un giocatore a scelta tra Mazzola, Giorgetti e Mameli, con il primo in vantaggio. Sulla mediana la scelta dovrebbe ricadere su Pannitteri e Biondo, supportati con ogni probabilità da Fragapane a sinistra e Agolli a destra. In attacco va verso la riconferma il tridente composto da Genovese, Cannavò e Gueye.