Inizia un nuovo campionato per il Messina, da adesso finiti gli alibi - Tempostretto

Da domenica prossima, fino al 23 dicembre, il Messina avrà tutta la settimana per prepararsi e dimostrare quanto davvero vale in questo campionato

MESSINA – La sconfitta per 1-0 contro il Benevento ha chiuso un ciclo di 10 partite in 36 giorni. Eloquente il commento di mister Andreoletti, allenatore dei giallorossi campani, che ha sottolineato come il loro piano partita fosse fare stancare il Messina per poi alzare i ritmi nella ripresa pescando da una panchina di lusso, loro possono permettersela.

Senza almeno tre interventi di Fumagalli il passivo sarebbe stato ancora più pesante, ma così non è andata e il Messina ha avuto anche la possibilità di pareggiarla con Ragusa. L’esterno peloritano, a differenza di maggio, ha fallito proprio nella porta in cui aveva regalato il gol salvezza contro la Gelbison. Situazioni che potevano verificarsi da entrambe le parti.

Non si fa un processo al singolo e a sentire i fischi, che non ci sono stati a fine partita, non lo fanno neanche i tifosi che al campo ci vanno. Giusto qualcuno ha contestato Emmausso mentre usciva dal campo, ma che il reparto d’attacco non stia rendendo lo ha detto anche mister Giacomo Modica: “È una delle cose da riacchiappare prima possibile”.

Pazientare per scoprire il vero Messina

L’allenatore dei biancoscudati ha ben chiaro quello che serve dal suo punto di vista, la pazienza, e l’ha ripetuto già alla vigilia del sabato aggiungendo anche “non so quanta pazienza ci sia intorno alla squadra”. La pazienza però attenzione non restituirà un Messina da playoff, ma semplicemente ci dirà chi è davvero il Messina quest’anno. Se quello visto contro le grandi, che si esalta, crea gioco e diverti, o quello che riesce a perdere, quasi senza giocare, contro Brindisi e Sorrento.

Dalla prossima domenica inizia un nuovo ciclo di partite, 7 in 41 giorni, quindi si potrà lavorare lungo tutto l’arco della settimana, che è quello che ha pesato tanto in questa fase a detta dell’allenatore. Già da Latina, nel prossimo appuntamento del campionato, non ci saranno quindi più alibi: la squadra dovrà iniziare a dimostrare la bontà del progetto, se esiste. Dovrà pensare anche a fare punti, nonostante la situazione non sia tragica come nelle passate stagioni a questo punto.

E d’altronde per sostituire eventuali buchi d’organico bisogna aspettare il mercato a gennaio. In questi due mesi non si può intervenire a meno di non prendere calciatori svincolati, che lo saranno per un motivo, o dalle categorie inferiori, che è un’etichetta attaccata addosso ad alcuni già adesso. Si potrebbe cambiare solo l’allenatore, ma a patto di trovarne uno disponibile e libero, dando per scontato che il problema attuale del Messina sia Modica e chi scrive questa certezza non ce l’ha.

