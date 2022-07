Iniziato all'alba da Fiumedinisi "Il Cammino di De Luca" verso Palermo, un'avventura lunga 340 Km. PODCAST - Tempostretto

Alle 11, 30 l'arrivo a Messina in piazza Unione Europea

Le dichiarazioni di Cateno De Luca

FIUMEDINISI – E’ iniziato all’alba da piazza Matrice “Il cammino di Cateno”. Sul sagrato della chiesa madre ha recitato il Padre nostro insieme ad un centinaio di persone e con soli 10 minuti di ritardo il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca, si è incamminato per una avventura lunga oltre 340 km. Attraverserà ben 49 comuni per arrivare il 29 luglio a Palermo. Un’impresa che simboleggia in qualche modo lo sforzo che richiede arrivare all’obiettivo: diventare presidente della Regione e liberare la Sicilia dalla banda bassotti politica. Al suo fianco il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente di Sicilia Vera e presidente della Messina Servizi Pippo Lombardo e il Portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera.

Lombardo, De Luca e Basile

Il percorso in 10 giorni prevede più tappe intermedie. A scandire il cammino il momento dedicato ai punti programmatici. Ogni giorno Cateno De Luca presenterà alla cittadinanza i “comandamenti” del suo programma di Governo. Si comincia oggi con il 1° punto proprio da Messina dove l’arrivo è previsto alle 11:30 in piazza Unione Europea.

“Camminerò tra la gente – ha spiegato Cateno De Luca- prendendomi il tempo necessario per osservare e vivere luoghi e persone. Il mio cammino sarà un percorso per riscoprire il territorio, al fianco di quei cittadini ai quali troppo spesso la politica non sa dare risposte. Io non soltanto voglio provare a trovarle quelle risposte, ma voglio che i cittadini sappiano che sto prendendo un impegno direttamente con loro. Realizzare il mio programma di governo, rivoluzionare il sistema politico e attuare finalmente il cambiamento di cui abbiamo bisogno”.