"Insieme creiamo il futuro" per accorciare le distanze tra giovani e lavoro - Tempostretto

In corso alla MetroCity Job orientation for next generation, un punto di incontro tra l'offerta delle aziende reggine e la domanda dei diplomandi

Accorciare le distanze tra i giovani e il mercato del lavoro, far coincidere la domanda con l’offerta, questo lo scopo del Job Day for school, Job orientation for next generation, che si tiene nel corso della giornata di oggi, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Insieme creiamo il futuro” è un progetto che nasce dalla partnership tra il Centro per l’impiego di Reggio e Anpal servizi Spa, come attività connessa all’Accordo regionale coerentemente al Piano esecutivo Anpal.

Nuove opportunità di formazione e lavoro per gli studenti dell’ultimo anno di scuola attraverso 5 fasi che portano all’approccio col mondo del lavoro.

Centri per l’impiego, scuole, consulenti del lavoro, Camera di commercio, Confindustria sono i partner di questa rete che col mondo delle imprese mirano a fornire risposte formative e occupazionali.

E questo momento di incontro tra giovani, imprese e Cpi, è stato arricchino da un seminario, moderato da Vittorio Colosimo, responsabile del centro per l’impiego di Reggio, che si è tenuto in contemporanea per illustrare e spiegare il progetto.

Presenti tra gli altri Roberto Cosentino, direttore Generale del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, Sergio Tassone, dirigente Settore 5 (Funzioni territoriali Centri per l’impiego, Attuazione politiche attive e inclusive – Area Sud) della Regione Calabria, Antonino Tramontana presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria, Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Reggio Calabria.

“Stiamo cercando di creare sinergia tra istituzioni e col mondo della scuola – ha affermato l’assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese – per cercare di dare futuro certo in Calabria ai nostri giovani. Oggi un tavolo importante per un momento importante di confronto. L’obiettivo è quello di invertire la rotta di un dato preoccupante che riguarda la disoccupazione in Calabria”.

“Un progetto importante perché valorizza due asset fondamentali – ha spiegato il direttore generale Roberto Cosentino – quello dei Centri per l’impiego della Regione, che devono diventare sempre più una realtà dinamica, che incontra i bisogni di chi cerca un impiego, e quello delle imprese, che hanno opportunità di offrirlo. Lo sforzo della Regione va in questa direzione: rendere i Cpi qualcosa che va incontro e che non rimane immobile. Si parla spesso di fare rete e, troppo spesso, lo si fa in modo retorico, in questo caso tante realtà diverse e importanti hanno dato vita concretamente e in modo effettivo ad un’opportunità per i giovani, per le imprese e per il sistema della formazione: quella di base, quella professionale e quella superiore”.