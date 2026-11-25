Il Gemello Digitale Urbano del Comune entra nell’Osservatorio OECD.AI: un riconoscimento internazionale al percorso di innovazione digitale della città

Il progetto del Gemello Digitale Urbano del Comune di Messina è stato selezionato e pubblicato nell’Osservatorio OECD.AI, la piattaforma dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dedicata alle politiche e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Messina, insieme a Milano, Bologna e Genova, figura tra le quattro città italiane le cui esperienze sono state selezionate nell’ambito della “Global Call for Governing with Artificial Intelligence”, l’iniziativa promossa dall’OCSE per raccogliere e valorizzare esperienze, strumenti e casi d’uso finalizzati all’adozione e al governo dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico.

Un riconoscimento internazionale che valorizza il percorso di innovazione e trasformazione digitale intrapreso dall’Amministrazione comunale, anche attraverso le opportunità offerte dal PN Metro Plus 2021-2027.

Il Gemello Digitale Urbano di Messina rappresenta uno strumento innovativo per l’integrazione dei dati urbani e l’impiego dell’intelligenza artificiale attraverso analisi predittive e simulazioni a supporto della pianificazione strategica, dei processi decisionali e della gestione della città.

«L’inserimento di Messina nell’Osservatorio dell’OCSE rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti sul fronte dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione», dichiara il sindaco Federico Basile. «Il nostro obiettivo è utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la capacità di programmazione dell’Ente, rendere più efficiente la gestione della città e offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Essere inseriti in un contesto internazionale di condivisione delle esperienze e delle buone pratiche costituisce un ulteriore stimolo a proseguire in questa direzione».

«Il Gemello Digitale Urbano rappresenta un tassello fondamentale del percorso di trasformazione digitale del nostro Comune», sottolinea il vicesindaco e assessore con delega ai Sistemi informativi e tecnologici Laura Castelli. «L’integrazione delle banche dati, l’interoperabilità dei sistemi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale consentono di sviluppare nuovi strumenti a supporto delle scelte amministrative, superando una gestione frammentata delle informazioni. La sfida è costruire una pubblica amministrazione sempre più capace di utilizzare il patrimonio informativo di cui dispone, investendo nelle competenze del personale e garantendo un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. La selezione da parte dell’OCSE conferisce una dimensione internazionale a questo percorso e apre nuove opportunità di confronto e condivisione con altre realtà urbane».

Le esperienze selezionate dall’OCSE evidenziano come l’innovazione tecnologica possa procedere di pari passo con la qualità e la governance dei dati, l’interoperabilità dei sistemi, la formazione del personale e l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, favorendo lo sviluppo di soluzioni potenzialmente replicabili in altri contesti urbani.

La pubblicazione del progetto messinese sulla piattaforma OECD.AI contribuisce a rafforzare la visibilità internazionale della città nell’ambito dei processi di innovazione digitale applicati alla pubblica amministrazione.

La scheda dedicata al Gemello Digitale Urbano del Comune di Messina è consultabile qui.