Il capogruppo del Pd evidenzia che "l'ente presenta un disavanzo di bilancio di 89 mln di euro. Serve l'ennesimo piano di rientro"

MESSINA – “Serve l’ennesimo piano di rientro per provare ad allineare i conti del Comune. Il tema diventa tutto politico. Dinanzi a una forte narrazione che diffonde in città l’idea che la gestione contabile dell’ente è fuori dalle secche, la realtà ci dice che nonostante questi “guardiani dei conti”, ancora nel 2025, dopo ben sette bilanci affidati alla “cura” De Luca – Basile, il Comune di Messina è in disavanzo. Suscita infatti perplessità la proposta di deliberazione nr. 280 che il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere e approvare nelle prossime sedute. Innanzitutto, sancisce che, ancora nel 2025, il Comune di Messina presenta un disavanzo di bilancio molto marcato, pari a circa 89 milioni di euro. Una cifra che permane nonostante negli scorsi esercizi l’amministrazione abbia attivato delle misure di rientro dal disavanzo che tuttavia non stanno ancora assicurando il rientro definitivo. Anche nel piano di rientro che la deliberazione di Giunta propone di attuare introduce dei passaggi

che spostano ancora nei bilanci successivi la risoluzione del disavanzo”. Ancora il bilancio comunale al centro del dibattito. Ora a intervenire è Alessandro Russo, capogruppo del Partito democratico.

Osserva il consigliere del Pd: “A partire dal 2026 il disavanzo certificato viene spalmato ancora per quote nei successivi bilanci che il Comune sarà chiamato ad approvare. Con la particolare circostanza che, a partire dal 2028, se la previsione del disavanzo pregresso derivante dagli ulteriori disavanzi di gestione per gli anni 2022 e 2025 fosse ottenuta, resterebbero comunque circa 43 milioni di euro da ripianare ancora, derivanti dal riaccertamento dei residui che venne fatto nel 2015. Ancora, desta qualche preoccupazione che per gli anni successivi al 2026, l’amministrazione preveda una copertura delle quote di disavanzo con delle cifre derivanti da avanzi di amministrazione solo presunti e stimati: cosa accadrebbe se tali cifre non si raggiungessero? Come

si dovrebbero coprire le quote immaginate nella delibera odierna, che prospetta un “rientro” entro il 2028?”.

“Una scelta che rinvia soltanto il problema ma che non affronta la questione del rientro della gestione dei conti a Messina”



E ancora: “Non è superfluo ricordare come, se per i riaccertamenti dei residui 2015 la spesa rientri nella complessiva logica del piano di riequilibrio che il Comune sta gestendo, a fasi alterne, sin dal 2012, le quote di disavanzo del 2022 e del 2025, invece, fanno emergere come la gestione di bilancio comunale sia a rischio e non efficiente. Cosa sarebbe accaduto, a solo titolo di esempio, se gli aiuti alle aziende messinesi, che “coprono” una parte importante del rientro dal disavanzo annuale per

circa 1.4 milioni di euro e che non sono stati concessi fossero stati invece riconosciuti? Questi sono i dati, numeri che qualunque replica non potranno smentire”.

Conclude Russo: “La preoccupazione, seria, è che l’amministrazione possa rendere normalità il percorso lungo il quale, di anno in anno, di gestione contabile in gestione contabile, all’emergere dei disavanzi si intervenga con piani di recupero o di rientro che non fanno altro che accumulare quote sempre maggiori di precedenti disavanzi. Una scelta che rinvia soltanto il problema ma che non affronta la questione del rientro in forme fisiologiche della gestione dei conti del Comune”.

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