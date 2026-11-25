L'intervento della Polizia Metropolitana di Messina

Estirpazione della macchia mediterranea, movimentazione del terreno e trasformazione dello stato dei luoghi al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti. Il sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Un’estesa superficie di circa sei ettari, interessata da rilevanti interventi di trasformazione del territorio in un contesto di particolare pregio ambientale e naturalistico, è stata sottoposta a sequestro dalla Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Patti.

L’operazione è stata condotta nel territorio comunale di Patti, nel comprensorio naturalistico di Tindari, in un’area interessata da specifici vincoli di tutela ambientale e paesaggistica.

Gli interventi sul territorio e i vincoli ambientali

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, su un’ampia porzione di territorio sarebbero stati eseguiti interventi di estirpazione della vegetazione spontanea e della macchia mediterranea, accompagnati da consistenti operazioni di movimentazione e livellamento del terreno, tali da modificare sensibilmente la conformazione originaria dei luoghi.

Le indagini, sviluppate attraverso sopralluoghi, rilievi fotografici, verifiche cartografiche e acquisizioni documentali, hanno consentito agli investigatori della Polizia Metropolitana di ricostruire le trasformazioni intervenute e di approfondire la compatibilità delle opere con i vincoli gravanti sull’area.

Particolare rilievo assume il contesto ambientale interessato dagli interventi, ricompreso nel comprensorio dei Laghetti di Marinello e nella zona di tutela della Zsc/Zps Ita030012 – Laguna di Oliveri-Tindari, caratterizzata da habitat e componenti naturalistiche di particolare valore.

Il sequestro e il prosieguo delle indagini

Alla luce degli elementi acquisiti, gli operanti hanno proceduto al sequestro dell’area, estesa per circa sei ettari, al fine di preservare lo stato dei luoghi e impedire la prosecuzione delle attività oggetto di accertamento.

Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal giudice.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Patti, impegnata, nell’accertamento delle condotte potenzialmente lesive dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico.