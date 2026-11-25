Le due strutture rimesse a nuovo con fondi Pnrr e un investimento di 1,8 milioni di euro: i dettagli

MESSINA – L’Istituto delle Figlie del Divino Zelo ha presentato stamattina al Teatro Annibale Maria di Francia le due strutture dedicate all’accoglienza di studenti universitari, le residenze “Ostello” e “Annunziata”. I due palazzi si trovano rispettivamente in piazza Spirito Santo e all’interno dell’omonimo villaggio Annunziata. Puntano a rappresentare due snodi cardine nell’accoglienza dei fuori sede e degli studenti stranieri, in collaborazione con Università di Messina ed Ersu e con la gestione dell’Istituto stesso.

In totale 92 posti letto

In totale le due residenze mettono a disposizione 92 posti letto. Sono 50 nella struttura “Ostello”, con 26 camere singole e 12 doppie, per un totale di 998.300 euro di investimenti totali. Gli altri 42 posti letto, divisi in 28 camere singole e 7 doppie, sono alla residenza “Annunziata”, dove saranno spesi 838.572 euro. In totale, quindi, i programmi hanno un valore di 1.836.872 euro, con intervisti previsti nell’ambito del decreto ministeriale 481/2024, collegato al Pnrr. Entrambe le strutture garantiscono servizio di portineria, oltre a spazi comuni e cucine rimodernate per accogliere al meglio gli universitari.