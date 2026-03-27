Intense nevicate sui Nebrodi, disagi sulle strade per la presenza di ghiaccio

In azione mezzi e personale della Città Metropolitana di Messina

La Città Metropolitana di Messina è impegnata in un articolato intervento di messa in sicurezza lungo le principali arterie dei Nebrodi, dove le intense precipitazioni nevose e la formazione di ghiaccio hanno reso particolarmente complessa la circolazione.

L’ondata di maltempo che ha investito l’area nelle ultime ore ha richiesto un’immediata attivazione del piano operativo invernale, con un coordinamento costante tra le diverse strutture dell’Ente per garantire la piena fruibilità della rete viaria provinciale.

Le operazioni sono dirette dal responsabile del Servizio di Gabinetto Istituzionale, Gaetano Maggioloti, che ha attivato tempestivamente le squadre sul territorio, assicurando un flusso continuo di comunicazioni e verifiche operative.

Gli interventi eseguiti

In campo sono presenti i tecnici e il personale specializzato della Direzione Viabilità, guidata da Biagio Privitera, affiancati dagli operatori dell’Autoparco, impegnati con mezzi spazzaneve e attrezzature per il trattamento del manto stradale.

Gli interventi hanno interessato l’intero asse montano che comprende la S.P. 168 Caronia–Capizzi, la S.P. 166 Portella Bufali–Cesarò e la S.P. 167 dell’Ancipa in direzione di San Teodoro, tutte arterie strategiche per i collegamenti tra i centri interni e la costa tirrenica. Le nevicate, particolarmente abbondanti nelle quote più elevate, hanno reso necessario un lavoro continuo di sgombero neve e prevenzione della formazione di ghiaccio, così da evitare blocchi della circolazione e situazioni di pericolo per gli automobilisti.

Grazie alla tempestività delle operazioni e alla sinergia tra i diversi settori dell’Ente, è stato possibile garantire la transitabilità ai residenti e pendolari.

Le squadre restano operative sul territorio per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenire nuovamente qualora si verificassero ulteriori precipitazioni.

Il vicepresidente metropolitano Flavio Santoro ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto diretto con le squadre impegnate nelle operazioni. «La sicurezza della viabilità provinciale è una priorità assoluta. Stiamo lavorando senza sosta per assicurare interventi tempestivi e coordinati, pronti a fronteggiare ogni ulteriore criticità legata al maltempo».

La Città Metropolitana di Messina continuerà a monitorare attentamente il quadro meteorologico, mantenendo attivi mezzi e personale per tutta la durata dell’emergenza meteo, così da assicurare la funzionalità della rete viaria e la sicurezza degli utenti della strada.