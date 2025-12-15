Interbus presenta 6 nuovi mezzi per migliorare i collegamenti nella zona jonica

Altri dieci autobus arriveranno entro aprile 2026

FORZA D’AGRO’ – Diciannove nuovi autobus entro aprile 2026. Interbus rilancia il proprio impegno nel potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale da Taormina fino a Messina. Tre nuovi mezzi sono entrati in funzione lo scorso luglio, altri sei sono stati presentati sabato a Forza d’Agro, mentre entro la primavera del prossimo anno ne arriveranno altri 10, per una flotta completamente rinnovata in termini di comfort e sicurezza.

“Un investimento – ha spiegato il gestore dei trasporti Mario Nicosia – che mira a elevare gli standard di qualità, efficienza, comfort e sostenibilità del servizio offerto ai cittadini”. Accanto a lui, Giovanna Scelfo, legale rappresentante del Consorzio stabile siciliano mobilità, e il presidente di Interbus Michele Rocca. “Abbiamo previsto – ha annunciato Rocca – l’ammodernamento totale del parco mezzi, che si arricchisce di sei gioielli di tecnologia avanzata, pullman adatti anche per i collegamenti con le piccole località”.

Mezzi più piccoli, adatti ai centri collinari

Dei sei nuovi mezzi, cinque sono da 38 posti, mentre uno, più piccolo, da 29 posti, servirà la tratta Antillo-Roccafiorita. “Vogliamo essere al passo con i tempi – ha aggiunto il presidente di Interbus – e riteniamo di poter migliorare ancora. La nostra azienda è privata ma esercita un servizio pubblico ed è importante per noi consolidare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni locali e garantire al meglio gli spostamenti di cittadini, studenti e turisti. Questa è la nostra missione sociale”.

La Regione: “Obiettivo migliorare i trasporti”

Alla cerimonia hanno partecipato anche autisti e operatori dell’azienda; il dirigente responsabile del Servizio 1 del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Carmelo Ricciardo; sindaci e assessori di Antillo, Casalvecchio, Castelmola, Forza d’Agrò, Gallodoro, Letojanni, Limina, Roccafiorita e Sant’Alessio. Il parroco di Forza d’Agrò, don Letterio Maiorana, ha impartito la benedizione dei nuovi autobus. “Per la prima volta in Sicilia – ha aggiunto il dirigente del Dipartimento regionale Infratture, Carmelo Ricciardo – abbiamo bandito una procedura di gara aperta, con valutazione dei progetti presentati dagli operatori siciliani. Il nostro obiettivo è migliorare i trasporti mettendo su strada autobus di nuova generazione che possano far diminuire l’età media dei veicoli viaggianti sull’intera rete regionale siciliana”.

