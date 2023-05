Internazionali d'Italia. Giorgio Tabacco in semifinale nelle prequalificazioni - Tempostretto

Impresa di Giorgio che avanza in semifinale superando il numero uno del seed Fonio. Il fratello Fausto Tabacco serve per il match contro Arnaboldi ma viene rimontato

ROMA – I fratelli Tabacco, Fausto e Giorgio, cercano gloria in casa giocando le prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 2023. Recentemente i due fratelli, rispettivamente numeri 495 e 604 del ranking mondiale, hanno trovato fortuna nei Challenger internazionali, ma da martedì sono impegnati a Roma per provare a strappare una wild card per il tabellone di qualificazione ai prossimi Internazionali.

Le prequalificazioni sono una novità tutta italiana che mette a disposizione dei tennisti azzurri un posto per il tabellone di qualificazione del torneo, superando anche quello si accede al tabellone principale. I fratelli Giorgio e Fausto Tabacco vi hanno preso parte sia in doppio, dove però sono stati sconfitti al primo turno, valido come ottavi di finale, contro la coppia Ingarao/Massara, sia in singolare dove entrambi hanno fatto strada di pari passo sino ai quarti di finale.

Giorgio in semifinale

Giorgio Tabacco (nell’immagine in evidenza) ha firmato nel suo match di quarti di finale quella che fin qui è la più grossa sorpresa del torneo eliminando Giovanni Fonio, attuale numero 304 del ranking e testa di serie numero uno nel tabellone singolare delle prequalificazioni. Tabacco dopo aver vinto il primo set per 6-1, e salvando una palla del contro break sul 3-1 in un parziale tutt’altro che semplice, ha subito la reazione dell’avversario nel secondo perso in volata per 5-7. Nel terzo e decisivo parziale scappa via sul 3-1 il messinese, ma Fonio trova il pari e dal 3-3 inizia una battaglia serrata tra i due, dopo quasi due ore e mezza di partita sarà Giorgio a spuntarla in volata per 7-5.

Tabacco ha iniziato il suo cammino nella Capitale battendo al primo turno la testa di serie numero 5, e numero 493 del mondo, Luca Potenza. Nel turno successivo ha superato Giovanni Calvano e domani, in semifinale, sfiderà Stefano Napolitano, numero 8 del seed e 541 del ranking.

Rimpianti per Fausto

Ad un solo game dalla semifinale anche Fausto Tabacco che alla fine cede a Francesco Arnaboldi facendosi rimontare quando si trovava 6-1 2-6 5-4. Ottima partenza per il messinese che lascia un solo gioco al numero 3 del seed nel primo set, nel secondo il numero 445 del ranking torna prepotentemente in partita vincendo il set per 6 giochi a 2. Nel terzo equilibrio che dura fino al 4 pari, poi Fausto ottiene il break che sul 5-4 lo porta a servire per l’incontro. Solo quattro punti da conquistare al servizio per accedere alla semifinale, ma Arnaboldi piazza tre giochi di fila e chiude l’incontro.

Fausto Tabacco, da testa di serie numero sei, aveva superato in rimonta al primo turno Federico Salomone, sempre dopo aver perso il primo set aveva battuto anche Manuel Mazza, nel match odierno dei quarti di finale invece ha subito lo stesso trattamento riservato agli avversari incontrati prima.

Avanti anche Julian Ocleppo

Altra presenza messinese in tabellone a Roma, perché gioca con il Ct Vela Messina, è Julian Ocleppo. Il torinese, figlio dell’ex top30 e Davisman Gianni, ha conquistato l’accesso alle semifinali superando 6-1 6-2 Luca Tomasetto in un match senza storia.

Per Ocleppo la presenza a Roma suona come una rivincita personale dopo i due interventi al polso tra 2020 (quando toccò il miglior piazzamento nel ranking al numero 309) e 2021 e una terza operazione al gomito destro. Ocleppo ha iniziato il suo cammino superando Giuseppe La Vela e poi ha fatto la sorpresa del torneo eliminando Francesco Forti, testa di serie numero due e attuale 357 del mondo, al momento ha vinto tutti i suoi incontri senza aver ceduto nemmeno un set agli avversari. Domani sfiderà Arnaboldi che non ci ha permesso di assistere al derby “velino”.

