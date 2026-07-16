Interra rifiuti col trattore. Consigliere comunale denunciato a Mazzarrà

L'uomo è stato sorpreso dai droni dei Carabinieri e del Corpo Agroforestale

E’ un consigliere comunale di Mazzarrà Sant’Andrea l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria perché sorpreso a interrare rifiuti con una pala meccanica. A scoprirlo sono stati gli agenti del Corpo agroforestale nell’ambito di un servizio di controllo nei boschi della zona, lo scorso 14 luglio.

Col trattore in area demaniale

Gli agenti hanno notato un trattore con pala meccanica in azione in un’area demaniale. Hanno quindi adoperato il drone per verificare cosa stesse accadendo. E’ così che si sono accorti che l’uomo impegnato a manovrare il trattore aveva scavato una buca larga 10 metri e profonda circa 3 metri al cui interno stava spingendo rifiuti di ogni tipo.

Rifiuti in una buca

Hanno quindi avvisato i Carabinieri di Terme Vigliatore che sono intervenuti bloccando il soggetto prima che potesse allontanarsi. E’ così che si sono accorti che si trattava di un consigliere comunale mazzarroto che aveva tentato di interrare nella buca elettrodomestici, parti di plastica e di ferro, ogni genere di spazzatura e materiale di risulta. L’area è stata sequestrata e il responsabile segnalato alla Procura di Barcellona per i provvedimenti del caso.