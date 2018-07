Germanà al ministro: Docenti siciliani penalizzati da trasferimenti illogici

Il 25 luglio a Messina si mobiliteranno centinaia di docenti penalizzati dalla Buona scuola e dalla mancanza di tutele. Nel frattempo il parlamentare di Forza Italia Nino Germanà scrive un’interrogazione al ministro Bussetti e lo invita a presentarsi in Aula per dare risposta sulle criticità causate dalla norma ed in particolar modo sui trasferimenti illogici che gravano su migliaia di docenti siciliani.

Proprio in questi giorni si sta procedendo con i trasferimenti in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e i contenziosi finora presentati si stanno risolvendo a vantaggio dei docenti con tanto di condanne per il Miur.

“Migliaia di docenti siciliani continuano ad essere penalizzati dalle distorsioni della “Buona Scuola”, con la conseguente disgregazione di nuclei familiari e disagi intollerabili- scrive Germanà nell’interrogazione al ministro- Da tempo mi confronto con l’Avv. Massimiliano Fabio, del foro di Patti, esperto in diritto scolastico, sulle molteplici criticità che hanno causato mole di contenziosi intrapresi dai docenti e che hanno visto il MIUR molto spesso soccombere. Le limitazioni del diritto di precedenza per l’assistenza ai portatori di handicap in condizione di gravità nella mobilità tra province, l’impossibilità di conoscere le sedi disponibili da scegliere al momento della presentazione delle domande, il mancato rispetto del punteggio dei docenti come unico elemento per la definizione di operazioni trasparenti, costituiscono solo alcune delle problematiche che devono essere affrontate per garantire a migliaia di docenti di essere adeguatamente tutelati. Troppe famiglie sono state disgregate ed impoverite da trasferimenti illogici. Chiedo pertanto al ministro Bussetti di intervenire in Parlamento e spiegare quali iniziative intenda adottare per dare risposte concrete al corpo docente .”