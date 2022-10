Intorno all'ex Sanderson è pioggia di immondizia e degrado FOTO - Tempostretto

A Tremestieri le mini discariche aumentano e crescono

MESSINA – Più resta così, più tutto intorno fioriscono materiali e immondizia di ogni tipo. A Tremestieri non c’è pace lungo le strade che costeggiano l’area dell’ex Sanderson, da decenni “pronta” a essere riutilizzata, tra progetti, parole e pochissimi fatti. E così gli abitanti del villaggio della zona Sud si sono abituati a convivere con le mini discariche che dalla notte al giorno nascono e crescono tra erbacce e macerie.

Le discariche lungo la strada per la stazione

Lungo la discesa verso la stazione ferroviaria, fermata tra l’altro della Metroferrovia, camminare lungo il marciapiede è un sogno. Tra mattonelle divelte, erbacce e spazzatura, diventa difficile anche far passeggiare i propri cani, che rischiano di entrare in contatto con cibo avariato e insetti di varia natura. Uno spettacolo indegno, che si ripropone periodicamente, perché bastano pochi giorni dopo il passaggio di Messina Servizi (che c’è stato diverse settimane fa) per tornare punto e a capo.

L’ex Sanderson è abbandonata da decenni

La colpa è dei cittadini, certo, e probabilmente di controlli poco serrati in tutta la zona sud di Messina. Ma quell’eco mostro che staziona lì a marcire sotto le intemperie da svariati decenni sembra un buco nero in grado di attirare a sé tutto il degrado possibile. L’ex Sanderson è una macchia sporca che si espande e deteriora tutto ciò che tocca: quando ci si siederà a un tavolo per capire come si potrà procedere alla bonifica, prima ancora di pensare a come utilizzare l’area?

