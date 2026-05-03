 "Invecchiare meglio", incontro a Messina nel segno della prevenzione

“Invecchiare meglio”, incontro a Messina nel segno della prevenzione

Redazione

“Invecchiare meglio”, incontro a Messina nel segno della prevenzione

domenica 03 Maggio 2026 - 19:35

Terza età. Appuntamento lunedì 4 maggio promosso dal Lions Club Ionio con due specialiste del settore

MESSINA – Le malattie della terza età sono in progressivo aumento grazie al prolungarsi della vita media. Da qui l’incontro “Comportiamoci bene … per invecchiare meglio!” in programma lunedì 4 maggio, con inizio alle 16.30, presso il Salone degli Specchi della Città metropolitana di Messina. Un incontro promosso dal Lions Club Messina Ionio, presieduto dalla dottoressa Mariangela Giammella, in partnership con l’Ordine dei medici e l’Università della Terza Età di Messina.

Due specialiste del settore – la cardiologa Eliana Tripodo e la neurologa Laura Pisani – converseranno su queste tematiche con il medico e giornalista Giuseppe Ruggeri.

Si legge in una nota: “Le malattie della terza età configurano al giorno d’oggi un vero e proprio “vulnus” sociale dal momento che l’assistenza ai soggetti anziani – con l’Italia al secondo posto dopo il Giappone per soggetti con oltre 65 anni di età – rappresenta un capitolo sempre più consistente della spesa sanitaria pubblica. Da sempre il Lions Club International si prefigge di veicolare un codice di buoni comportamenti in grado di prevenire, o quantomeno di rallentare, le conseguenze del naturale processo d’invecchiamento nella popolazione”.

A tal proposito anche quest’anno, come già nel 2025, un “team” di specialisti dirà la sua sull’argomento: “Consigli facili da capire e validi per tutti coloro che, fin dall’età più giovane, saranno così messi in condizione di prolungare il più possibile quello stato di benessere biopsicosociale che, secondo l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, costituisce il paradigma stesso del concetto di salute”.

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