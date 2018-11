Città Metropolitana, ecco gli interventi approvati. C'è pure la Panoramica

MESSINA - Bilanci non ancora approvati, situazione critica per il prelievo forzoso dello Stato, niente soluzioni dalla Regione contro il possibile default. Per questo la Città Metropolitana di Messina non ha potuto spendere finora finanziamenti ministeriali per 50 milioni. Si tratta di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale e di realizzazione di nuove infrastrutture sul territorio (finanziamenti Patto per il Sud/Masterplan, Finanziamenti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondi Miur).

Una proficua interlocuzione con gli uffici finanziari dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (fondazione dell'Anci per la finanza e l'economia locale), però, ha consentito di superare le difficoltà interpretative della normativa relativa all'utilizzo di risorse per investimenti in assenza di Bilancio di previsione ed in regime di gestione provvisoria.

L'obiettivo è quello di assicurare condizioni di sicurezza sul territorio, già gravemente colpito dalle recenti avversità naturali, piuttosto che rischiare la perdita, per mancato utilizzo, dei finanziamenti ministeriali.

Nell’immediato si potranno attivare le seguenti risorse dell’anno 2018 finanziate con D.M. n. 49/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT):

1 milione e mezzo per la Strada Panoramica dello Stretto, di cui 1 milione e 265mila euro per la manutenzione e pavimentazione stradale e 235mila euro per la sostituzione delle barriere di sicurezza e collocazione dei giunti di dilatazione;

375mila euro per lavori di miglioramento della sicurezza lungo la S.P. n. 15 nel Comune di Limina e Antillo.

Nell’ambito dello stesso programma ministeriale, entro la fine di questo anno, risulteranno disponibili anche 4 milioni 688mila euro relativi all’annualità 2019.

Il secondo programma di finanziamento si riferisce ad economie accertate dal parte del MIT per una somma complessiva di 346mila euro, destinate ad interventi di manutenzione straordinaria per alcune Strade provinciali della zona nebroidea, tirrenica e dell’Isola di Vulcano.

Per quanto riguarda i programmi regionali si farà riferimento al finanziamento dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per 7 milioni.

Relativamente al Patto per la Sicilia, si è in attesa di decreti di finanziamento per circa 8 milioni e mezzo e di una somma di circa 2 milioni e mezzo a valere sull’Accordo di programma quadro.

I progetti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Strade provinciali, già appaltati e in corso di contrattualizzazione a valere sui fondi del Patto per la Città Metropolitana, sono i seguenti:

S.P. n. 4 (Comune di Francavilla Sicilia) euro 300mila

S.P. 27 di Fiumedinisi euro 300mila

S.P. Mastrissa (Taormina) euro 400mila

S.P: n. 25 e 26 (Mandanici) euro 500mila

S.P. n. 1, 2 e 6 (Mojo Alcantara, Roccella Valdemone e Motta Camastra) euro 700mila

Sono ancora in corso infine gli appalti per la manutenzione di altre strade nella zona jonica per 7 milioni 800mila euro.

Nell’immediato si attivano risorse già finanziate e disponibili per un importo totale di euro 15 milioni 421mila euro mentre si può procedere con l’appalto di 7 milioni e 800mila euro e con l’avvio delle procedure per la progettazione.

Sono previsti infine, per l’edilizia scolastica, interventi già finanziati per un importo complessivo di 10 milioni che comprendono la realizzazione del Liceo Scientifico di S.Teresa di Riva, i lavori di ristrutturazione dell’Istituto agrario Cuppari e dell’Ipsia di Barcellona Pozzo di Gotto.