 Investimento sbagliato, mediatore aggredito e minacciato con un coltello a Milazzo

Investimento sbagliato, mediatore aggredito e minacciato con un coltello a Milazzo

Alessandra Serio

Investimento sbagliato, mediatore aggredito e minacciato con un coltello a Milazzo

martedì 07 Ottobre 2025 - 09:47

Indaga la Polizia sul doppio pestaggio tra Marina e il porto. Vittima ha indicato i suoi aggressori

Milazzo – Indaga la Polizia sull’episodio avvenuto domenica scorsa a Milazzo e denunciato dalla vittima, un operatore economico locale che svolge attività finanziaria. L’uomo è stato aggredito due volte, prima in Marina Garibaldi poi al porto.

Vittima indica i suoi aggressori

Agli agenti ha indicato come responsabili un pizzaiolo e un cuoco. Gli accertamenti sono ancora in corso, in cerca dei riscontri sulla dinamica ricostruita dalla vittima 46enne, trovato dagli agenti lievemente ferito e in stato di choc dopo il secondo episodio.

Doppio pestaggio tra Marina e Porto

L’uomo ha raccontato di essere stato picchiato la prima volta lungo la Marina da un pizzaiolo 40enne che opera in zona e che gli contestava un investimento andato male, a fronte dei soldi da lui affidati al 46enne. Successivamente il pizzaiolo, intenzionato a riavere i propri soldi, sarebbe tornato al porto, accompagnato da un dipendente 25ennne che brandiva un coltello.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Akademia Messina vince all’esordio con il Club Italia
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED