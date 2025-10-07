Investimento sbagliato, mediatore aggredito e minacciato con un coltello a Milazzo

Indaga la Polizia sul doppio pestaggio tra Marina e il porto. Vittima ha indicato i suoi aggressori

Milazzo – Indaga la Polizia sull’episodio avvenuto domenica scorsa a Milazzo e denunciato dalla vittima, un operatore economico locale che svolge attività finanziaria. L’uomo è stato aggredito due volte, prima in Marina Garibaldi poi al porto.

Vittima indica i suoi aggressori

Agli agenti ha indicato come responsabili un pizzaiolo e un cuoco. Gli accertamenti sono ancora in corso, in cerca dei riscontri sulla dinamica ricostruita dalla vittima 46enne, trovato dagli agenti lievemente ferito e in stato di choc dopo il secondo episodio.

Doppio pestaggio tra Marina e Porto

L’uomo ha raccontato di essere stato picchiato la prima volta lungo la Marina da un pizzaiolo 40enne che opera in zona e che gli contestava un investimento andato male, a fronte dei soldi da lui affidati al 46enne. Successivamente il pizzaiolo, intenzionato a riavere i propri soldi, sarebbe tornato al porto, accompagnato da un dipendente 25ennne che brandiva un coltello.