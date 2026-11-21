Un Primo premio allo scrittore nebroideo e alla sua opera sulla testimone di giustizia

Nuovo riconoscimento letterario per lo scrittore galatese Cristiano Parafioriti. Il racconto Io che sono Rita ha vinto la sezione Racconti del concorso “Pagine di territorio – storie di uomini e paesi” di Livorno Ferraris. La premiazione si è svolta oggi al Museo archeologico del Vercellese occidentale.

Chi è Cristiano Parafioriti

Originario di Galati Mamertino, nel cuore dei Nebrodi messinesi e da anni residente a Luino, Parafioriti mantiene un legame con il paese d’origine anche attraverso il suo impegno culturale, come direttore artistico del premio internazionale di poesia “Nino Ferraù“. La Sicilia è una presenza costante nella sua scrittura. In Io che sono Rita lo sguardo si sposta dai Nebrodi a Partanna, nel Trapanese, per raccontare la vicenda di una ragazza che scelse di testimoniare contro la mafia.

Io che sono Rita, i tanti premi

Proprio in Sicilia il racconto aveva già ottenuto una delle sue prime affermazioni, vincendo il concorso “Thrinakìa” di Catania nel 2022. Sono seguiti, tra gli altri, il doppio riconoscimento al Premio nazionale “Rina Gatti” di Perugia, con il primo posto e il Premio speciale della Giuria degli Autori, e le vittorie al “Città di Arcore”, al “Melagrana – Città di Caserta”, al “Langobardia Maior” di Cologno al Serio e al “Raffaella Danzinelli” di Treviso. Parafioriti affida la narrazione alla voce di Rita Atria, che trovò nel magistrato Paolo Borsellino un punto di riferimento. La prima persona porta il lettore dentro la dimensione più intima della sua vicenda, tra gli affetti familiari lacerati, la paura di parlare e la solitudine che accompagnò la decisione di affidarsi alla giustizia.

Dalla storia alla testimonianza antimafia

Con Io che sono Rita, la scrittura si fa testimonianza contro le mafie. Custodisce la memoria di chi ha avuto il coraggio di parlare e la consegna a chi oggi può raccoglierla. Nella scelta di Rita Atria si riconosce un eroismo femminile che nasce dentro la vita quotidiana, là dove il silenzio può essere imposto persino in nome degli affetti. A Rita e alle donne che hanno trovato la forza di spezzare l’omertà anche dentro le proprie famiglie, il racconto di Parafioriti rende omaggio.

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