La città scelta come uno dei 75 luoghi simbolo in tutto il Paese: ecco perché

MESSINA – Con la cerimonia di stamattina e la messa a dimora di un albero commemorativo all’Agorà dello Stretto, Messina ha celebrato il suo legame con la Germania. L’iniziativa è rientrata nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi” ed è stata promossa dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma in collaborazione con Fondazione AlberItalia ETS, per celebrare il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

La scelta di Messina

L’ambasciata tedesca ha scelto Messina come uno dei 75 luoghi simbolo dell’amicizia tra i due Paesi perché “era la sede del Consolato tedesco più antico d’Italia, istituito dall’Imperatore Guglielmo I (1871-1888). Ancora prima c’era stato un Consolato prussiano. Oggi Messina ospita un Console Onorario di Germania. Sin dagli inizi del XIX secolo si stabilirono in città molti tedeschi. Dopo il devastante terremoto del 1908 la Germania inviò un treno pieno di aiuti”. Una storia fatta di rapporti diplomatici, commerciali, culturali e familiari, la cui memoria è stata valorizzata anche attraverso iniziative promosse negli ultimi anni dal Consolato Onorario e dal Comune di Messina.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Federico Basile, il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania Nunzio Turiaco, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, l’assessora alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica Liana Cannata, i consiglieri comunali Antonella Feminò, Paolo Alibrandi e Lino Summa, i presidenti della IV e della V Circoscrizione, rispettivamente Renato Coletta e Beatrice Belfiore, il consigliere della V Circoscrizione Giuseppe Puglisi, l’esperto del sindaco per la programmazione strategica e le società partecipate Giuseppe Laface, il presidente di Messinaservizi Bene Comune Vincenzo Ciraolo, il direttore generale Salvo Puccio e il componente del Consiglio di amministrazione di Messinaservizi Bene Comune Giovanni Scopelliti.

L’albero è un Ficus rubiginosa

L’albero, acquistato da Fondazione AlberItalia ETS per il Comune di Messina, è stato messo a dimora da Messinaservizi Bene Comune, che ne assicurerà la cura nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione del verde dell’area. Si tratta di un esemplare di Ficus rubiginosa, specie sempreverde caratterizzata da una chioma folta, collocato nell’area a prato dell’Agorà dello Stretto, nei pressi della fontana e in prossimità delle panchine, dove avrà lo spazio necessario per crescere e svilupparsi nel tempo. La cerimonia è stata realizzata con la collaborazione del Comune di Messina e di Messinaservizi Bene Comune.

Accanto all’albero è stata collocata una targa commemorativa dedicata al progetto “75 alberi per 75 luoghi”, dotata di un QR code che rimanda alla pagina ufficiale dell’iniziativa e alla mappa interattiva dei luoghi coinvolti, consentendo di conoscere le storie e le motivazioni della loro selezione. La piantumazione dell’albero nell’ambito dell’iniziativa odierna assume anche un valore simbolico per Messinaservizi Bene Comune, anticipando l’avvio del nuovo programma di interventi sul verde cittadino, la cui fase operativa partirà lunedì 23 novembre.