L'appello di Matteo Sciotto: "Bisogna garantire la continuità assistenziale"

MILAZZO – Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, ha chiesto “chiarezza” sulle difficoltà riscontrate dai pazienti nel prenotare visite oculistiche ed esami del campo visive all’ospedale “Fogliani” di Milazzo. Sciotto ha presentato un’interrogazione all’Ars dopo le segnalazioni ricevute da diversi pazienti già seguiti dall’Unità operativa di Oculistica. Secondo quanto affermato, la difficoltà sarebbe stata nel prenotare attraverso il CUP (Centro unico di prenotazione). Tra i pazienti, ha spiegato Sciotto, anche uno affetto da glaucoma.

In questo caso, mentre al paziente sarebbe stato detto di recarsi a Messina o Patti, dalle “successive verifiche effettuate presso il personale dell’Unità operativa di Oculistica e la Direzione sanitaria dell’ospedale sarebbe emersa una situazione differente: le disponibilità per le prestazioni richieste sarebbero state trasmesse al CUP già da alcuni mesi”. Sciotto, quindi, parla di “disallineamento che deve essere chiarito con urgenza perché non è accettabile che pazienti già in cura presso una struttura ospedaliera incontrino ostacoli nella prenotazione di esami e visite di controllo fondamentali per il monitoraggio delle proprie patologie. Occorre verificare dove si sia verificato il problema, se nella trasmissione delle disponibilità, nella loro acquisizione o nell’apertura delle agende di prenotazione”.

Da qui la richiesta al governo Schifani di porre in essere iniziative per risolvere i problemi di prenotazione: “È necessario un confronto immediato tra le strutture coinvolte, individuando responsabilità, interventi e tempi certi per ripristinare la piena prenotabilità delle prestazioni. La tutela della salute passa anche dall’efficienza dei servizi di prenotazione e non possiamo consentire che problemi organizzativi o di comunicazione tra strutture sanitarie ricadano sui pazienti, soprattutto quando si tratta di persone affette da patologie che richiedono controlli periodici e costanti”-