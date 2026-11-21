Al comando interregionale dei Carabinieri e in Duomo le celebrazioni per la patrona

Messina – I Carabinieri del Comando interregionale Culqualber hanno festeggiato la loro Patrona “Maria Virgo Fidelis”. Nella circostanza è stato commemorato l’ottantacinquesimo anniversario della battaglia di Culqualber”.

La giornata commemorativa è iniziata nella caserma “A. Bonsignore”, sede del Comando interregionale dove il Comandante, Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, ha deposto una corona di alloro al monumento al Carabiniere, eretto all’interno del giardino, in memoria di tutti i Caduti dell’Arma. A seguire al Duomo, alla presenza del Generale Domizi, massima autorità militare, è stata celebrata la messa officiata dal vescovo Monsignor Giovanni Accolla con la presenza del cappellano militare della Legione Carabinieri Sicilia Don Rosario Scibilia.

La Virgo Fidelis

Alla cerimonia religiosa hanno partecipato, inoltre, il viceprefetto vicario, in rappresentanza del Prefetto di Messina e le altre autorità civili e militari della provincia peloritana, una folta schiera di militari e di loro familiari, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le vedove e gli orfani dei Carabinieri messinesi caduti nell’adempimento del dovere, oltre a numerosi cittadini, tutti raccolti attorno alla Madre Celeste patrona dell’Arma. La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando, su iniziativa dell’Ordinario Militare per l’Italia dell’epoca, Monsignor Carlo Alberto Ferrero di Cavallereone, nonché del Cappellano Militare Capo Padre Apolloni, Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio.

La battaglia di Culquaber

La stessa data è memorabile anche per fatti storici in cui l’Arma si è resa protagonista durante la Seconda guerra mondiale: il 21 novembre del 1941, infatti, ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa. Un intero Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber, in Etiopia. Per quel fatto d’arme, alla Bandiera dell’Arma venne conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta per la partecipazione alla Prima guerra mondiale (in allegato la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri). Quei Caduti sono entrati a far parte della folta schiera di Eroi che, in pace come in guerra, hanno saputo tener fede al Giuramento prestato fino all’estremo sacrificio.

Una ricorrenza piena di significati simbolici, insomma, quella che nella mattina del 21 novembre è stata celebrata presso il Duomo di Messina. Al termine della celebrazione, letta la “Preghiera del Carabiniere”, il Comandante Interregionale ha preso la parola e, dopo aver rivolto un ringraziamento ai presenti e un pensiero ai caduti dell’Arma e alle loro famiglie, ha rievocato l’83° Anniversario del fatto d’arme di Culqualber, seguito da un richiamo alla “Giornata dell’Orfano”.

L’Arma e le celebrazioni della Patrona

Il 21 novembre, infatti, con la “Virgo Fidelis”, l’Arma ha celebratoanche la “Giornata dell’Orfano”, che rappresenta, per i Carabinieri e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti. L’O.N.A.O.M.A.C., fondatanel 1948,diede soluzione al delicato problema dell’assistenza alle famiglie dei numerosi militari scomparsi nella guerra, da poco finita, attraverso la realizzazione di istituti dove accogliere i giovani in particolari difficoltà e la corresponsione di “assegni di studio” alle famiglie bisognose. Oggi la finalità dell’Opera è aiutare negli studi i circa 1.150 orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri mediante l’elargizione di adeguati sussidi, dall’infanzia fino al conseguimento della laurea.

I valori dei Carabinieri

Il Comandante Interregionale, nel salutare le Autorità e tutti i presenti, ha proposto alcune riflessioni sullo spirito della celebrazione, affermando che essa si ispira ai valori etici della fedeltà alla missione, del senso del dovere e di servizio alla Nazione, che si legano anche al sentimento di solidarietà, di concreta vicinanza e di attenzione verso i più deboli come le famiglie, in particolare gli orfani, che soffrono la perdita di un proprio familiare, caduto nell’adempimento del dovere e come i tanti militari feriti che ancora sopportano patologie conseguenti a rischiose attività di servizio.