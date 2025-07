Iscrizione Serie D, Milazzo e Nuova Igea Virtus ci sono. Silenzio Acr Messina

La squadra cittadina avrebbe intenzione di saldare stipendi e contributi e procedere all'iscrizione. Il Messina 1947 ha presentato domande per il ripescaggio

Quando manca un solo giorno alla presentazione delle domande le squadre della provincia di Messina che hanno il titolo sportivo per disputare il massimo campionato dilettantistico sono tre e due soltanto hanno dato notizie sull’iscrizione al prossimo campionato. La Ss Milazzo comunica di aver espletato tutti gli adempimenti burocratici e finanziari necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. “La società ha mantenuto gli impegni assunti con la città dopo la vittoria del Girone B di Eccellenza, dando continuità al progetto sportivo mamertino – si legge sui profili social della Ss Milazzo – Il programma della stagione 2025-2026 verrà svelato nel corso della conferenza stampa fissata sabato 19 luglio presso l’Eolian Inn”.

Storia simile per la Nuova Igea Virtus, formazione di Barcellona Pozzo di Gotto, i giallorossi longanesi sempre tramite i loro canali social hanno dato notizia dell’esito positivo ricevuto dalla Covisod, Commissione di vigilanza sulle società dilettantistiche, in meirot alla domanda di iscrizione al campionato di Serie D. Così Rosario Sorrenti, il segretario generale del club: “Essere una delle prima squadre d’Italia ad aver ricevuto il via libera rappresenta un importante riconoscimento al lavoro realizzato in questi mesi. Adesso si guarda al futuro con entusiasmo e determinazione”.

In pieno stile Acr Messina degli ultimi anni, targato prima Sciotto e poi Aad Invest, regna sovrano il silenzio. La società ha tempo fino a domani per presentare la richiesta e versare stipendi e contributi mancanti. Nei giorni scorsi è trapelato, ma non è stato confermato ufficialmente, che l’intenzione fosse di pagare gli stipendi e procedere all’iscrizione. Ufficialmente però non è stato comunicato nulla. A sua volta la nuova società, ex Città di Sant’Agata, Messina 1947 è tra coloro che, nei giorni scorsi con la scadenza anticipata al 7 luglio, ha fatto domanda di riammissione in Serie D.