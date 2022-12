Isola pedonale, carro attrezzi in azione FOTO - Tempostretto

Alle 20 entrano in vigore le ulteriori limitazioni ma alcuni non rispettano neppure quelle ordinarie

MESSINA – Carro attrezzi in azione stasera sul viale San Martino basso, dove scatta l’isola pedonale a partire dalle 20. Nella parte restante della giornata è comunque vietato il parcheggio, vista la scelta di ampliare così i marciapiedi.

Nonostante il provvedimento sia entrato in vigore da tre giorni, alcuni cittadini hanno lasciato l’auto in sosta ma al momento di riprenderla avranno una brutta sorpresa: non la troveranno e, per tornarne in possesso, dovranno recarsi al deposito di Maregrosso e pagare una salata multa.

Almeno tre i mezzi di Atm in azione per la rimozione dei veicoli in sosta, insieme alle pattuglie della Polizia Municipale.