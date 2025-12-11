Ispra 2025, Messina al 6° posto tra le grandi città italiane per la raccolta differenziata

ll nuovo Rapporto Rifiuti urbani 2025 presentato oggi a Roma. La città dello Stretto sale di una posizione con il 58,6 per cento. Primato nel sud

“Il nuovo Rapporto Rifiuti Urbani 2025 presentato oggi a Roma da Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – colloca Messina al 6° posto a livello nazionale tra i Comuni italiani con oltre 200.000 abitanti per percentuale di raccolta differenziata. Un risultato che conferma un miglioramento costante e certificato nel tempo. Nell’edizione precedente del Rapporto (Ispra 2024), Messina si trovava al 7° posto, con un dato pari al 55,4 per cento riferito al 2023. Il nuovo aggiornamento per l’anno 2024 attesta il 58,6 per cento, consolidando il posizionamento tra le città metropolitane italiane più virtuose e il primato assoluto nel Sud Italia tra i comuni di pari fascia demografica”. Lo comunica l’amministrazione comunale.

“Il dato assume ulteriore rilievo nel confronto regionale. La media della raccolta differenziata in Sicilia si attesta al 55,5 per cento, in una dinamica di crescita iniziata nel 2020. In questo contesto, il contributo di Messina è determinante. Il miglioramento registrato in città ha inciso in maniera concreta sulla performance complessiva della regione, contribuendo a posizionarla tra le realtà meridionali più in avanzata trasformazione”, rileva sempre l’amministrazione.

Il Rapporto Ispra rappresenta lo strumento ufficiale di riferimento per la misurazione della gestione dei rifiuti urbani in Italia. Si basa su dati convalidati, trasmessi e certificati dalle amministrazioni competenti, raccolti con metodologia uniforme su tutto il territorio nazionale, e utilizzati da organi di governo, Regioni, enti locali e organismi europei per l’elaborazione di politiche ambientali.

Basile: “I numeri dimostrano che la direzione è quella giusta nella differenziata”

“Il percorso di Messina, oggi certificato tra le prime sei grandi città italiane sopra i 200.000 abitanti, è esito di una visione strategica e di una gestione integrata del ciclo dei rifiuti portata avanti dal 2018. L’adozione di sistemi innovativi, il servizio porta a porta su tutto il territorio cittadino, l’uso di strumenti digitali per l’informazione e il controllo, unito ad azioni costanti di sensibilizzazione hanno reso possibile una trasformazione strutturale. L’amministrazione comunale e Messinaservizi Bene Comune esprimono soddisfazione per questo risultato e ringraziano i cittadini per la crescente collaborazione dimostrata. L’impegno resta orientato al miglioramento continuo, alla trasparenza dei processi e all’attuazione di interventi strutturali per una Messina sempre più sostenibile”, si legge sempre nella nota.

“Il Rapporto Ispra 2025 – afferma il sindaco Federico Basile – conferma, con dati ufficiali, che Messina è oggi tra le prime sei grandi città italiane per raccolta differenziata. È la prova che il percorso avviato in questi anni funziona e che la città sta cambiando davvero. Ringrazio Messinaservizi Bene Comune per il lavoro quotidiano e i cittadini per la collaborazione sempre più concreta. I numeri dimostrano che la direzione è quella giusta. Continueremo a migliorare, investire e innovare per una Messina sempre più sostenibile”.