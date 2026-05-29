Itf 15k Città di Messina, i fratelli Tabacco nel tabellone principale

Questa mattina la presentazione, il torneo si concluderà sabato 13 giugno con la finale maschile. Previste partite serali e due eventi al Circolo durante la settimana

MESSINA – Da domenica 7 giugno al via il torneo Itf 15mila dollari Città di Messina al Circolo del Tennis e della Vela. Il circolo del presidente Spatari ospita il torneo internazionale, diretto dal dottor Luca Del Federico, per il secondo anno di fila. Anche quest’anno sarà una settimana ricca di appuntamenti con il tabellone di singolare che al termine delle qualificazioni vedrà 32 tennisti sfidarsi per il titolo finale prevista sabato 13 giugno. Possibilità di trovare gloria anche in doppio, sedici coppie si sfideranno probabilmente a partire dal martedì, finale prevista venerdì 12 giugno.

A svelare l’organizzazione del torneo questa mattina una conferenza stampa al Circolo del Tennis e della Vela di Messina. A fare gli onori di casa il presidente Tato Spatari, al suo fianco il direttore sportivo Umberto Weigert e il responsabile marketing Tito Cavaleri. Presenze istituzionali di Elvira Amata, assessora allo sport e turismo regionale e Antonio Barbera, consigliere regionale Fitp Sicilia.

L’entry list è disponibile tra i giocatori che potrebbero alla fine giocare anche Leo Borg, figlio del più famoso Bjorn, ma non è detto confermi la sua partecipazione. Certamente ci saranno i due fratelli Tabacco, Fausto e Giorgio, e tanti altri messinesi che proveranno a strappare l’accesso al tabellone principale partendo dalle qualificazioni. Le wild card non sono state ancora svelate, ma una dovrebbe toccare a Vito Darderi, fratello del più famoso tennista Luciano impegnato in questi giorni al Roland Garros.

Grande visibilità per l’Itf 15K Città di Messina

Così l’assessora Amata presentando l’evento: “Sport e turismo camminano a braccetto. Questo è un circolo è storico ed un punto di riferimento che ospiterà questo evento importantissimo, non solo sportivo ma anche per l’importanza internazionale ed è giunto al secondo anno di fila”.

Il presidente del circolo Spatari ha dichiarato: “Dal momento in cui ci siamo insediati abbiamo pensato di riportare una manifestazione internazionale, lo scorso anno dopo 34 anni ce l’abbiamo fatta. La città ha risposto abbastanza bene, continuiamo a collaborare col dottor Del Federico e abbiamo confermato l’appuntamento peloritano e siamo ormai stabilmente nel circuito Itf. La prima edizione ha registrato 2500 accessi al circolo, circa 80 atleti erano presenti accompagnati dai team e parenti. La passione ci contraddistingue ma è laborioso organizzare un torneo del genere che ripaga i sacrifici”.

Sulla parte tecnica parla il ds Weigert

Queste le parole del direttore sportivo Umberto Weigert: “Il circolo è pronto, c’è da rifinire qualche dettaglio. Si giocherà su tre campi, i primi giorni utilizzeremo anche due campi in più per gli allenamenti, poi gradualmente ci concentreremo su due campi e il terzo principale sarà usato per gli allenamenti”.

Sul parterre il direttore sportivo spiega: “Il campione come sappiamo non ci sarà, il nostro è un torneo di fascia base e ci auguriamo di trovare il giovane di prospettiva. In Italia ce ne sono tanti tra coloro che giocano in serie A, tra i messinesi sicuramente Giorgio e Fausto saranno in tabellone e ci aspettiamo che possa essere per loro un torneo entusiasmante”.

Non solo tennis conclude Weigert: “Nei primi turni ci saranno sicuramente partite in serata e vedremo anche nei turni più avanzati qualcosa di sera che sullo Stretto ha il suo fascino. Il pubblico scorso anno è stato presente tutta la settimana ma aumentava in serata. Ci saranno due serate, ad inizio e fine torneo, con un nostro sponsor che animerà con degli aperitivi in terrazza e dare ulteriore risalto alla posizione strategica del circolo”.