L’estate inizia a fare sul serio, da giugno prime notti tropicali a Messina e il Tirreno a +24°C

Che tempo farà nel prossimi giorni. In arrivo un gigantesco promontorio anticiclonico subtropicale

Il gigantesco promontorio anticiclonico subtropicale, che dal Marocco si allunga fino all’Europa centrale, dopo aver arroventato tutto il comparto centro-occidentale del continente, con temperature eccezionali per maggio (fino a +35°C a Londra), ora inizia a ruotare, interessando più da vicino anche le nostre regioni meridionali, e la Sicilia. Solo ieri, a Messina, si sono raggiunti i primi picchi di +28°C. Nel fine settimana le massime, soprattutto in città, nelle aree più urbanizzate e meno alberate, potranno raggiungere i +29°C +30°C, con punte di +31°C +32°C in provincia. Malgrado un po’ di instabilità pomeridiana, che fra oggi e domani interesserà le aree più interne della regione, a causa del venir meno delle subsidenze (moti discendenti) che alimentano lo stesso anticiclone, sulle aree costiere prevarranno i cieli poco nuvolosi, o parzialmente nuvolosi. Solo durante la giornata domenica potrà transitare della nuvolosità, del tutto innocua, che offuscherà temporaneamente la volta celeste.

Sabato 30 maggio 2026

Tempo stabile e soleggiato, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube in più sui monti che contornano lo Stretto, nel primo pomeriggio. Nubi pronte a dissolversi già dalla serata. Le temperature massime potranno raggiungere i +28°C, localmente punte di +29°C +30°C sulle aree più interne e in città. Sulla costa, invece, il clima verrà reso più fresco dalla ventilazione da Sud che proviene dallo Ionio, ancora fresco in superficie. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Domenica 31 maggio 2026

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con velature e banchi di altocumuli di passaggio in quota. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e soleggiato, ma con il passaggio di nubi alte e velature. Le massime, in pieno giorno, potranno raggiungere valori di oltre +28°C +29°C, ma con picchi fino a +30°C +31°C in provincia. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana

Dalle ultime emissioni l’anticiclone subtropicale appare molto più forte e solido di come si vedeva all’inizio. L’ipotesi della goccia fredda inizia a tramontare, anche perché il rinforzo dell’anticiclone la spingerebbe più ad est, sui Balcani. Ciò, purtroppo, contribuirà ad accentuare notevolmente il caldo, mediante il processo del bilancio termico positivo che contribuirà a far salire le temperature, su valori di almeno +3°C +4°C sopra le medie del periodo. Calore che si accumulerà anche sul mare, con il Tirreno pronto a raggiungere i +24°C. Praticamente a inizio giugno potremo sperimentare temperature da luglio e agosto pieno, con il ritorno delle notti tropicali. Ossia quelle notti con temperature che non scenderanno sotto la soglia dei +20°C. Mentre l’atmosfera fa il carico di energia. Buona estate.