Itf Messina, Fausto Tabacco avanza in semifinale senza rischiare nulla

Si avvia alle giornate conclusive il torneo internazionale al Ct Vela Messina. In campo oggi le semifinali di singolare e la finale di doppio alle ore 12

MESSINA – Altra lunga giornata all torneo Itf 15k di Messina, i verdetti però sono arrivati al termine della giornata dei quarti di finale. Saranno Piraino vs Zielinski e Tabacco vs Rivet le due semifinali, in programma venerdì 12 giugno, all’Itf dotato di 15 mila dollari di montepremi in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Circolo e Tennis della Vela di Messina. Il primo a raggiungere il traguardo delle semifinali è stato il francese Maxence Rivet che ha sconfitto, in due set molti combattuti (6-4, 7-5 lo score), Matteo Sciahbasi.

Il 22enne transalpino, per un posto in finale, se la vedrà contro il giocatore di casa Fausto Tabacco che, in chiusura di giornata, ha superato con il punteggio di 6-4, 6-2, dopo due ore di gioco, il danese Christian Sigsgaard. Buona la prova fornita da Tabacco che ha sempre tenuto in mano le redini del match, tranne un lieve passaggio a vuoto ad inizio seconda partita, quando Sigsgaard si è trovato avanti per 2 a 1 con un break, ma poi ha subito il ritorno del messinese che ha infilato cinque game consecutivi. Partita di sostanza per il peloritano che aveva un gioco più adatto alla superficie, Sigsaard buon giocatore, pulito e ordinato nei colpi ma molto discontinuo come costruzione del gioco.

Nella parte alta del tabellone saranno invece le teste di serie numero 1 e 4, Gabriele Piraino e Marcel Zielinski a disputare l’altre semifinale. Il tennista palermitano ha superato, in rimonta, Jacopo Bilardo per 0-6, 6-4, 6-3. Dopo un primo set dominato dal romagnolo, Piraino ha giocato con maggiore intensità, aumentando il numero dei colpi vincenti e lasciando poco spazio all’avversario che si è dovuto arrendere. Zielinski, dal canto suo, ha domato la resistenza di Gian Marco Ortenzi, proveniente dalle qualificazioni, battuto per 6-3, 6-2.

Venerdì 12 giugno si comincia alle 14 con la finale del torneo di doppio. A contendersi il titolo saranno Jacopo Bilardo e Niccolò Ciaravella (vittoriosi in semifinale su Rapagnetta e Ribero per 6-2, 2-6, 11-9) che sfideranno Giulio Perego e Matteo Sciahbasi (sconfitti per 7-6, 6-3 i siciliani Sebastiano Cocola e Pietro Marino). Alle 16 si disputerà la prima semifinale del torneo di singolare fra il palermitano Gabriele Piraino e il polacco Marcel Zielinski. Subito dopo scenderanno in campo Fausto Tabacco e Maxence Rivet.

I risultati di giovedì

Singolare – quarti di finale

Rivet b. Sciahbasi 6-4, 7-5

Piraino b. Bilardo 0-6, 6-4, 6-3

Zielinski b. Ortenzi 6-3, 6-2

F. Tabacco b. Sigsgaard 6-4, 6-2

Doppio – semifinali

Perego-Sciahbasi b. Cocola-Marino 7-6 (4), 6-3

Bilardo-Ciavarella b. Rapagnetta-Ribero 6-2, 2-6, 11-9

Il programma di venerdì

Ore 12 – Finale doppio

Bilardo-Ciavarella vs Perego-Sciahbasi

Non prima delle 14 – Semifinali singolare

Piraino vs Zielinski

A seguire

Rivet vs F. Tabacco