 Basile incontra il ministro Abodi: "Abbiamo parlato anche dell'Acr Messina"

Basile incontra il ministro Abodi: “Abbiamo parlato anche dell’Acr Messina”

Gianluca Santisi

Basile incontra il ministro Abodi: “Abbiamo parlato anche dell’Acr Messina”

mercoledì 11 Novembre 2026 - 16:48

Al confronto sugli impianti sportivi ha partecipato anche la sottosegretaria Matilde Siracusano. Della delegazione messinese facevano parte anche Laura Castelli e Francesco Gallo

Missione romana per il sindaco di Messina Federico Basile che questa mattina ha incontrato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. “Abbiamo avuto un confronto – ha spiegato Basile – sulle prospettive di sviluppo sportivo e infrastrutturale di Messina”.

Basile era accompagnato dalla vicesindaca di Messina Laura Castelli e dal deputato messinese di Sud chiama Nord Francesco Gallo. “Abbiamo approfondito le opportunità di valorizzazione degli impianti sportivi, il potenziamento delle strutture esistenti e le possibili nuove collaborazioni a sostegno dello sport e del territorio”, ha aggiunto il sindaco, senza però entrare nei dettagli della conversazione. Un passaggio – come sottolineato dallo stesso Basile – è stato dedicato anche alle recenti vicende dell’Acr Messina e al futuro del calcio cittadino.

“Abbiamo riscontrato ampia disponibilità da parte del ministro Abodi e del Governo – ha concluso il sindaco di Messina – a proseguire un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, nella consapevolezza del valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rafforzare le infrastrutture sportive, valorizzare gli impianti esistenti e individuare nuove opportunità di sviluppo per il territorio messinese.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Galleria Vittorio Emanuele, via ai lavori per riaprire l’accesso lato nord
Allarme bomba nelle scuole italiane, mail arrivate anche in Sicilia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED