Basile incontra il ministro Abodi: “Abbiamo parlato anche dell’Acr Messina”

Al confronto sugli impianti sportivi ha partecipato anche la sottosegretaria Matilde Siracusano. Della delegazione messinese facevano parte anche Laura Castelli e Francesco Gallo

Missione romana per il sindaco di Messina Federico Basile che questa mattina ha incontrato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. “Abbiamo avuto un confronto – ha spiegato Basile – sulle prospettive di sviluppo sportivo e infrastrutturale di Messina”.

Basile era accompagnato dalla vicesindaca di Messina Laura Castelli e dal deputato messinese di Sud chiama Nord Francesco Gallo. “Abbiamo approfondito le opportunità di valorizzazione degli impianti sportivi, il potenziamento delle strutture esistenti e le possibili nuove collaborazioni a sostegno dello sport e del territorio”, ha aggiunto il sindaco, senza però entrare nei dettagli della conversazione. Un passaggio – come sottolineato dallo stesso Basile – è stato dedicato anche alle recenti vicende dell’Acr Messina e al futuro del calcio cittadino.

“Abbiamo riscontrato ampia disponibilità da parte del ministro Abodi e del Governo – ha concluso il sindaco di Messina – a proseguire un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, nella consapevolezza del valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rafforzare le infrastrutture sportive, valorizzare gli impianti esistenti e individuare nuove opportunità di sviluppo per il territorio messinese.