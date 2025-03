IV Municipalità. “L’edificio che ospita la sede è fatiscente”, l’allarme di quattro consiglieri

Cristina Costanzo, Renato Coletta, Domenico Gabriele Ferrante e Gianmarco Luzza chiedono provvedimenti

“L’edificio che ospita la sede della IV circoscrizione è fatiscente. C’è un grave rischio per l’incolumità delle persone che vi operano e vi accedono quotidianamente”.

Cristina Costanzo, Renato Coletta, Domenico Gabriele Ferrante e Gianmarco Luzza, consiglieri della IV Municipalità, tornano a denunciare le condizioni “strutturali estremamente precarie” della sede.

“Le scosse sismiche che stanno interessando l’area tirrenica e jonica nelle ultime settimane – dicono – rendono la questione ancora più urgente, considerando che la stessa Municipalità è designata come sede dell’Unità di crisi locale per eventi sismici. L’edificio, oltre a versare in uno stato di degrado avanzato, presenta criticità strutturali e funzionali inaccettabili: i locali sono fatiscenti e inadeguati ai servizi erogati, privi di un’uscita di emergenza e con vecchi infissi in legno ammalorati. Tali condizioni rappresentano un rischio per il personale, per l’utenza numerosa che frequenta gli sportelli e per i consiglieri che vi svolgono le attività istituzionali”.

I quattro consiglieri sottolineano anche “che al piano terra della stessa struttura è presente un plesso della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Manzoni Dina e Clarenza”, il cui sgombero immediato aggraverebbe le difficoltà, in caso di evacuazione improvvisa dell’edificio”.

Per questi motivi, Coletta, Costanzo, Ferrante e Luzza ribadiscono “la necessità di individuare con la massima urgenza una nuova sede per il trasferimento sia degli uffici circoscrizionali sia del plesso di Scuola dell’infanzia, a tutela della sicurezza di lavoratori, cittadini e piccoli allievi”.