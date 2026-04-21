Jasmine Belluso conquista due titoli italiani con due nuovi record a Cervia

La nuotatrice della società Onde Blu era impegnata nei campionati italiani giovanili della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

Prestazione eccezionale per l’atleta Jasmine Belluso, protagonista ai Campionati Italiani di Nuoto disputati a Cervia. La giovane nuotatrice ha gareggiato nelle specialità dei 50 metri dorso e 50 metri rana, conquistando due medaglie d’oro e firmando due nuovi record di categoria, confermandosi tra i talenti più promettenti del panorama nazionale.

Le gare hanno evidenziato non solo l’elevato livello tecnico raggiunto dall’atleta, ma anche una straordinaria determinazione e maturità agonistica, che le hanno permesso di dominare entrambe le prove con tempi di assoluto rilievo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione Onde Blu, Giovanna Amelotti: “I risultati ottenuti da Jasmine rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la nostra realtà. Il suo impegno quotidiano, unito a passione e sacrificio, dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di crescita e inclusione. Questi successi sono il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge atleta, famiglia e staff”.

Parole di elogio da parte del suo presidente e allenatrice: “Jasmine ha disputato due gare impeccabili, gestendo ogni fase con grande lucidità. I record ottenuti sono il segno concreto del percorso di crescita che sta portando avanti con costanza. Questo è solo l’inizio di un cammino che potrà regalarle ancora molte soddisfazioni”. Con questi risultati, Jasmine Belluso consolida la propria posizione tra le eccellenze emergenti del nuoto paralimpico italiano, portando alto il nome di Onde Blu e confermando il valore del lavoro svolto in ambito sportivo e inclusivo.