 Viale San Martino, aperto un nuovo passaggio nell’isola pedonale lato monte

Viale San Martino, aperto un nuovo passaggio nell’isola pedonale lato monte

Silvia De Domenico

Viale San Martino, aperto un nuovo passaggio nell’isola pedonale lato monte

martedì 21 Aprile 2026 - 14:00

Pavimentazione quasi completata fino alla via Santa Cecilia


I lavori per la nuova pavimentazione dell’isola pedonale di viale San Martino sembrano agli sgoccioli. Si avvicina la scadenza prevista per fine aprile e le nuove mattonelle hanno quasi raggiunto l’incrocio con la via Santa Cecilia.

Nel tratto che va dalla via Luciano Manara alla via Nino Bixio è stato aperto un altro passaggio pedonale. Gli operai stanno posando la nuova pavimentazione a ridosso delle attività commerciali e quindi il varco per consentire il passaggio dei pedoni è stato spostato al centro dell’isola.

Nel frattempo è già stato smantellato il lato nord dell’incrocio di via Santa Cecilia. Anche qui, infatti, verrà posata la stessa pavimentazione per dare continuità all’isola pedonale. L’incrocio non verrà chiuso al traffico ma si lavorerà su una metà per volta.

lavori isola pedonale viale san martino
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