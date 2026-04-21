Sondaggio Swg: Basile oltre il 50% al primo turno stacca Scurria e Russo

Commissionato da Sud chiama Nord, vedrebbe l'ex sindaco di Messina con una soglia ampia, nettamente distante rispetto ai candidati di centrodestra e centrosinistra

MESSINA – Nuovo sondaggio sulle elezioni amministrative a Messina. Questa volta è realizzato da Swg su commissione di Sud chiama Nord. In base a questo sondaggio, l’ex sindaco Federico Basile, sostenuto da Sud Chiama Nord e liste civiche, sarebbe al 50-54%, andando ben oltre il 40% sufficiente per vincere al primo turno. Marcello Scurria, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Mpa Grande Sicilia e altre liste di centrodestra, sarebbe al 23-27%. Antonella Russo, appoggiata da Pd, M5S e Controcorrente, al 19-23%. Altri candidati 1-3%.

“L’indagine quantitativa è stata condotta mediante interviste online con metodo Cawi (Computer Assisted Web Interview) e telefoniche con metodo Cati-Cami (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) su un campione di 1.000 soggetti maggiorenni residenti a Messina per sesso ed età. Le interviste sono state somministrate tra il 13 e il 20 aprile 2026”, comunica l’istituto italiano di ricerca.

I cinque candidati a sindaco di Messina tra notorietà e fiducia

Per notorietà la classifica la vince sempre Basile (95%) e poi Scurria (66%), Russo (57%), Gaetano Sciacca (54%), Lillo Valvieri (33%). Quanto al gradimento dei politici locali tra chi li conosce, “molta fiducia” 33 e “abbastanza fiducia” 35, “poca fiducia” 17 e “nessuna fiducia” 15 per Basile, totale 68% per la somma molta fiducia più abbastanza fiducia; Russo 9 molta fiducia, 24 abbastanza fiducia, 33 poca fiducia, 34 nessuna fiducia, totale 33% per la somma molta fiducia più abbastanza fiducia; Scurria 11 molta fiducia, 19 abbastanza fiducia, 30 poca fiducia, 40 nessuna fiducia, totale 30% per la somma molta fiducia più abbastanza fiducia; Sciacca 4 molta fiducia, 17 abbastanza fiducia, 36 poca fiducia, 43 nessuna fiducia, totale 21% per la somma molta fiducia più abbastanza fiducia; Valvieri 4 molta fiducia, 12 abbastanza fiducia, 28 poca fiducia, 56 nessuna fiducia, totale 16% per la somma molta fiducia più abbastanza fiducia. Come sintesi di notorietà e fiducia Basile al 61%, Scurria al 17%, Russo al 16%, Sciacca al 9%, Valvieri al 4%.

Il giudizio sull’operato dell’ex sindaco Basile

Ed ecco il giudizio, secondo il sondaggio Sswg, sull’operato dell’ex sindaco Federico Basile: è stato “efficace” per il 39%, molto efficace per il 33%, poco efficace per il 19%, per niente efficace per il 9%. Totale 72% come giudizio d’efficacia.

Le coalizioni e le liste

In base alla stima Swg del 20 aprile 2026, la coalizione per Basile (di fatto le liste di Sud chiama Nord) è data al 48%, la coalizione di centrodestra per Marcello Scurria al 26%, la coalizione di centrosinistra per Antonella Russo al 22,5%, la lista Rinascita Messina per Gaetano Sciacca all’1,5%, la lista civica a sostegno di Lillo Valvieri all’1,0. Indecisi 36%.

Ultimo quesito di Swg: “A prescindere dalle sue idee politiche, per quello che ha visto o sentito finora, come giudica la campagna elettorale dei candidati?”. Per Basile somma positiva 68% e negativa 19%; Russo 40% somma positiva e negativa 25%; Scurria somma positiva 36% e negativa 39%.

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