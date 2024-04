Jsl, Esordienti e Under 15 Women ricevono la visita dei tecnici della Fiorentina

Simone Pesci, tecnico affiliate del club viola, e Stefano Saviotti, mister Under 9 dei gigliati, hanno guidato gli allenamenti allo stadio Comunale di Brolo della Junior Sport Lab

BROLO – Il mese di aprile della Junior Sport Lab si è aperto con la calendarizzata visita tecnica dell’ACF Fiorentina. Simone Pesci, allenatore affiliate del club viola, e Stefano Saviotti, mister Under 9 dei gigliati, hanno guidato un’intensa seduta allo stadio Comunale di Brolo, che ha avuto per protagonisti i calciatori della categoria Esordienti e le atlete dell’Under 15 Women. Positivo il loro giudizio, espresso sia sul lavoro portato avanti dallo staff che in merito al programma sviluppato dai giovani neroverdi.

“I ragazzi sono avanti cognitivamente e l’allenamento è stato performante – ha dichiarato Pesci -. Mi sono divertito tanto assieme a loro, proponendo un principio del movimento, che li induceva a creare spazio e mantenere il possesso del pallone per andare poi a concludere l’azione. Hanno risposto bene alle situazioni, senza averle mai provate prima. Sono contento e soddisfatto di questo. Si vede che c’è un lavoro dietro ed evidentemente una condivisione, da parte della JSL, degli obiettivi che ha anche la Fiorentina, riguardanti sia i principi che le fasi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento di Saviotti, che si è soffermato sulla conoscenza personale e professionale, sviluppata in passato, con Marco Palmeri, direttore tecnico della Junior Sport Lab: “Di Marco ho ritrovato in questa società professionalità, serietà ed organizzazione, qualità che producono benefici effetti in campo e fuori, come si è visto nel piacevole pomeriggio trascorso a Brolo. Non posso, quindi, che fargli i complimenti”.