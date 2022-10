Judo. Carolina Costa si aggiudica il premio "atleta dell'anno Unvs Messina" - Tempostretto

Il 10 ottobre a Villafranca Tirrena la judoka messinese sarà premiata succedendo al pallanuotista Massimo Giacoppo

VILLAFRANCA TIRRENA – La judoka ipovedente, Carolina Costa, ha recentemente conquistato il titolo europeo Ibsa nella categoria +70 kg e riceverà il prestigioso riconoscimento dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La manifestazione “atleta dell’anno Unvs” è organizzata dalla sezione “Anna Rita Sidoti”. La consegna del premio si svolgerà lunedì 10 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena.

È ufficialmente scattato quindi il conto alla rovescia per la 2ª edizione dell’evento “Atleta dell’anno Unvs Messina”. Si rinnova l’appuntamento organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, con i premi assegnati sulla base delle indicazioni giunte dalla sezione messinese presieduta da Andrea Argento. “Siamo giunti alla seconda edizione di un premio destinato ad entrare nell’immaginario collettivo – dichiara Andrea Argento – come ricorrenza annuale attesa dagli sportivi messinesi. Stiamo ampliando le categorie e vogliamo dare risalto a certe imprese che non vengono mai sufficientemente celebrate, facendo emergere come a Messina e provincia ci siano dei grandi sportivi. Il nostro intento è pure premiare chi svolge una funzione importante, vedi lo sport a scuola”.

Il premio a Carolina Costa

A ricevere il prestigioso riconoscimento di “Atleta dell’anno” per il 2022, succedendo così nell’albo d’oro al pallanuotista Massimo Giacoppo, sarà la judoka ipovedente Carolina Costa. Classe 1994, già vincitrice della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, recentemente ha conquistato il titolo europeo nella categoria +70 kg ai campionati continentali Ibsa (International Blind Sports Federation) che si sono svolti a Cagliari, bissando il trionfo di tre anni prima sul tatami di Genova.

I premiati dell’edizione 2022

La Top Spin Messina, vincitrice dello scudetto nel tennistavolo maschile, sarà premiata come “società dell’anno”, mentre l’Atletica Villafranca, “società veterana”, per i 50 anni di attività. Alessio Raimondi verrà celebrato nel ventennale dal titolo di campione d’Italia giovanile nell’hockey.

La professoressa Cristina Cavaletti riceverà il premio di “Professore Veterano”. Momento che si preannuncia particolarmente toccante il “premio alla memoria” di Pierluigi Mollica, fondatore e presidente del San Matteo Basket, a due anni dalla sua tragica scomparsa. Saranno inoltre premiati, come da tradizione, giovani atleti del nostro territorio, tecnici, arbitri, sportivi paralimpici e istituti scolastici.

Nuovi testimonial per l’Unvs Messina

Nell’occasione verranno presentati i due nuovi importanti testimonial dell’Associazione che si aggiungeranno ad Antonino Trio ed alla stessa Carolina Costa: la cestista Simona Cascio, campionessa d’Europa con la Nazionale femminile sorde di pallacanestro e il canottiere Giovanni Ficarra, medaglia d’oro con i colori azzurri ai recenti Mondiali Assoluti di Racice nel due senza pesi leggeri.

Saranno premiati inoltre, come da tradizione, giovani atleti del nostro territorio, società, tecnici, arbitri, professori di educazione fisica, sportivi paralimpici, istituti scolastici e verranno celebrate importanti ricorrenze relative allo sport messinese.

