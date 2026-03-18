 Justin Davis: "Messina non si arrende mai"

Justin Davis: “Messina non si arrende mai”

Simone Milioti

Justin Davis: “Messina non si arrende mai”

mercoledì 18 Marzo 2026 - 09:30

La squadra è in ritiro per preparare la sfida alla Vibonese, il presidente incita la città alla volata finale

MESSINA – Con un messaggio sui propri canali social il presidente di Acr Messina 1900 Justin Davis si fa sentire in un momento di difficoltà che sta attraversando la squadra: “Noi siamo gente operaia – dice il presidente – Siamo combattenti. Sappiamo cosa vuol dire resistere. Lo sa questa città, lo sa questo Stretto. Non ci hanno mai piegato le tempeste vere. Non ci piega una classifica. A squadra, staff e tifosi dico una cosa sola: guardate la città che avete intorno. Quella forza è anche vostra. Testa alta. Lavoro duro. Nessun rimpianto. Messina non si arrende. Mai”.

La squadra da oggi sarà in ritiro nel cosentino, quattro giorni per prepararsi al meglio alla sfida di domenica contro la Vibonese. La formazione calabrese è davanti al Messina di quattro punti in classifica, una vittoria, la prima della gestione Feola, rimetterebbe in moto i biancoscudati che nelle ultime settimane sono rimasti sostanzialmente fermi. La salvezza diretta si è un po’ allontanata ma a preoccupare è stata l’assenza di idee e di gioco. Il ritiro servirà soprattutto a fare quadrato, nel frattempo il presidente rivolge anche un appello alla città.

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