Karate. La Gymnasium Sporting Club Messina all'Open Veneto - Tempostretto

Gli atleti Jordy Villari e Kyle Garcia, accompagnati dalla meastra Rigolizio, si sono confrontati con altri karateki fuori dalla Sicilia

PADOVA – Una fine settimana fuori dalla Sicilia per una piccola rappresentanza dell’Asd Gymnasium Karate Sporting Club di Messina. Dal 19 al 21 maggio scorso infatti in mezzo agli oltre mille protagonisti, di quasi 200 società, a Padova per l'”Open Veneto” c’erano anche Kyle Garcia e Jordy Villari accompagnati dalla maestra Grazia Rigolizio.

I due hanno dato segnali positivi con le loro prestazioni e si sono preparati al meglio in vista della gara regionale Aics che si svolgerà a Messina il prossimo 18 giugno presso il PalaRescifina. La Manifestazione è organizzata dalla maestra Grazia Rigolizio, che è anche delegata provinciale Aics e dal maesstro Giuseppe Capilli, delegato regionale Aics.

Le prove dei karateki della Gymnasium Sporting Club

Tornano a casa senza medaglie, ma comunque soddisfatti, gli atleti della Gymnasium Sporting Club perché hanno condotto una gara al massimo delle loro possibilità, evidenziando una crescita ed un miglioramento sia tecnico che personale.

Kyle Garcia, categoria cadetto 52 kg, vince i primi due incontri, entrambi 2-0 e si ferma ad un passo dalla semifinale. Stessa sorte per Jordy Villari, categoria junior 48 kg, che passa il primo turno imponendosi per 6-1, ma perde il secondo incontro.

Articoli correlati