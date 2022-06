Karate. Per la Gymnasium Sporting Club esami e passaggi di cintura - Tempostretto

Si conclude la stagione sportiva per gli atleti della maestra Rigolizio

MESSINA – L’Asd Gymnasium Karate Sporting Club chiude la stagione facendo gli esami e i relativi passaggi di cinture di karate per i suoi atleti per la stagione 2021-2022. Si conclude così anche questa annata sportiva, ricca di soddisfazioni, per la scuola della maestra Grazia Rigolizio, unica società messinese che vanta oltre 90 allievi di karate.

Complimenti vanno fatti a questi piccoli e grandi campioni, che si sono distinti per il loro impegno, costanza e dedizione, ma soprattutto per la passione che quotidianamente dimostrano per questo sport.

Un saluto ai non pochi assenti, che causa di forza maggiore, non hanno potuto prendere parte alla manifestazione.

La società ha tenuto a ringraziare tutti i suoi tesserati e ha dato loro appuntamento a settembre. Per gli agonisti, invece, le vacanze sono ancora lontane, perché prosegue la preparazione atletica, in vista delle prossime gare.